东北首例心脏及肝脏联合移植手术在沈阳成功完成

中新网沈阳3月14日电 (李伶俐)“心肝联合移植难度极大，风险极高，但如果不手术，患者几乎没有生存希望。”北部战区总医院心血管外科副主任医师刘涛如是表示。记者14日从北部战区总医院获悉，该院近日成功为一名44岁的终末期心脏病合并肝癌患者完成心肝联合移植手术，该手术历时15个小时，实现心脏、肝脏双双移植成功。这不仅标志着东北地区器官移植技术的重大突破，也为终末期心脏病和肝病患者带来了新的希望。

据悉，该患者既往因先天性心脏病接受过心脏手术，后因肝癌接受介入治疗。经专家团队综合评估，唯有心肝联合移植手术方能挽救患者生命。然而，此类手术因技术复杂、风险极高，此前在东北地区内尚未有成功先例。

“与抢救生命相比，承担风险微不足道。”面对这一严峻挑战，北部战区总医院副院长、心血管外科主任兼器官移植中心主任王辉山教授毅然领命。面对这一高难度手术，医院迅速集结心外科、器官移植中心、麻醉科、输血科、ICU、重症医学科、神经外科、超声科、药剂科等多学科专家，制定了详细的手术方案。

北部战区总医院心血管外科手术室内，一场与死神竞速的战役悄然打响。心血管外科刘涛、器官移植中心何龙医生在获取供体心脏及肝脏的同时，心血管外科王辉山副院长、赵科研、刘涛等医生开始争分夺秒投入到切除病心、精细分离粘连部位，将同种异体心脏原位移植的手术中，仅用了60分钟即完成心脏吻合。在心血管外科团队顺利完成心脏种植后，器官移植中心杨宏伟主任、杜国盛主任带领肝外科团队立刻切除已硬化变了形的病肝，并对供体与受体的静脉、动脉和胆管一一进行吻合，恢复血流后，“移植肝”即有胆汁流出。在心血管外科、器官移植科、麻醉科、输血科、超声诊断科、药剂科、ICU、重症医学科等医护团队的“保驾护航”下，患者全程情况较为平稳，历时15个小时，终于宣告心脏、肝脏双双移植成功。术后，患者经历了休克、无尿、凝血功能障碍等并发症，重症医学科等医疗团队及时采取多日连续性肾脏替代治疗(CRRT)等措施，帮助患者渡过难关。在重症医学科医护人员的悉心照料下，患者脱离生命危险，生命体征逐渐平稳，代谢正常，移植的心脏和肝脏功能恢复良好，目前心肝功能基本恢复正常，未出现感染及脏器排斥等严重并发症。

据了解，心脏与肝脏联合移植被称为器官移植领域的“珠峰”，面对着供体匹配与时间协调、术中技术协同与生理平衡、术后感染与免疫管理等三大核心挑战。此次手术的成功，不仅为东北地区的医疗技术发展树立了新的里程碑，也为全国乃至全球的器官移植领域提供了宝贵的经验。随着医疗技术的不断进步，未来将有更多患者受益于此类高难度手术，重获健康与希望。