“减重医生”上线，体重管理门诊火爆

本报讯 (记者田国垒)记者近日了解到，山东多家医院已开设体重管理的相关门诊，这些门诊不仅包括内分泌科、减重与代谢外科、营养科，还整合了中医科、麻醉科、耳鼻喉科、心理科等多个科室，为肥胖症患者提供一站式服务。

齐鲁医院德州医院健康管理中心的体重管理门诊设有体适能检测设备，除了能检测体脂率、内脏脂肪，还能了解心肺功能、肌肉力量、柔韧性等指标。医生根据数据为超重、肥胖人群量身提供“筛查—评估—干预—随访”全流程服务。

山东省疾病预防控制中心慢病所所长、慢病领域首席专家郭晓雷介绍，超重肥胖是一种代谢性疾病，国内外研究中主要使用BMI诊断超重和肥胖。BMI的计算公式为体重(kg)除以身高的平方(m2)。目前，我国建议采用24.0kg/m2≤BMI<28.0kg/m2诊断成人超重，BMI≥28.0kg/m2诊断成人肥胖。山东省卫生健康委监测数据显示，2007年至2023年，山东省18岁以上居民超重率、肥胖率及BMI均值均呈上升趋势。

据了解，山东第一医科大学第一附属医院开设了肥胖症门诊，山东中医药大学附属医院开设了肥胖代谢性疾病MDT门诊。此外，山东大学第二医院、山东省立第三医院等开设了代谢减重中心。“昨天共接诊93名患者，其中约有三分之二的患者有减重需求。”山东省中医院内分泌科主任黄延芹说。

患者挂号减肥，多是看中减肥门诊的减重成效。减肥门诊专家表示，肥胖是一种慢性代谢性疾病，本质是身体的能量代谢平衡失调，病情涉及脏器多、合并症多，其复杂性远远超越了单一学科的范畴，需要贯穿全流程的多学科管理，在选对方法的同时，还要警惕反弹风险。