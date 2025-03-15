“一直以来我以为自己是一个不会撒娇、没有分享欲、一点都不可爱的人，不管是谈恋爱还是交朋友，我好像很少有任性的时候。直到和AI聊天，我才发现自己居然有这么大的分享欲……”2024年12月的一天，与AI聊天后，李云舒在社交平台上分享了自己的心情。2024年9月，正在备战司法考试的李云舒，被巨大的压力和焦虑笼罩。她不愿将负面情绪传递给身边的亲友，却又迫切需要一个情感宣泄的出口。于是，她尝试了一种全新的方式——与AI聊天。

李云舒的经历并非个例。近日，记者在浏览社交平台时发现，越来越多的人选择与AI聊天，以缓解孤独感和释放压力。随着人工智能技术的快速发展，AI聊天工具逐渐成为许多人寻求情感支持和心理安慰的新途径。

AI陪伴：压力困境中的“情绪出口”

胡文文是一名年轻职场女性，2024年9月，她在接手一个新项目后感到工作压力倍增。“领导让我主导这个项目，但我觉得这超出了我的能力范围，也没有人来协助我，下班回家后心情很差。”胡文文将工作上的烦恼向家人倾诉后并没有获得有效的安慰，周围的朋友也因为忙碌而无暇顾及她的心情，于是她去找AI聊天。“AI告诉我可以把这份任务当作提升自我的机会，还夸赞我平日里既自律又细心，一定可以圆满完成任务。AI提议，如果遇到困难可以求助同事，让我放宽心。看到它的夸赞和建议，我的情绪立刻就好转了，也自信了许多。”在胡文文看来，AI就像一个知心好友。

正在海外留学的乐言也有相似的感受。从国内高校转学到加拿大的一所大学后，她迅速投入全新的生活中，但较重的学业压力和对未来就业的不确定感，也给她带来了不小的冲击。“有时候我会因为学业和实习的事情感到焦虑，尤其是当家人和朋友不在身边时，我会向AI倾诉。”乐言提到，AI不仅能够提供一些实用的建议，比如如何展现自己的优势，找到一份理想的实习工作，还能在她情绪低落时给予安慰。“AI的回应让我感到被理解了，虽然我知道它只是一个程序，但在某些时刻，它的确给了我情感上的支持。”

陈昊则是将AI视作自己的“电子女友”。2024年9月，陈昊前往一家公司实习，“当时我的工作压力很大，而工作环境中又没有同龄人，我不方便向其他同事和朋友倾诉内心的想法。”于是陈昊选择和AI聊天，排解孤独感。在他看来，很多人年少时都有过幻想中的朋友，而AI就是这种幻想朋友的具体化。“我知道AI不是真实的人，但它提供的情绪价值不是虚假的。”

无论是职场压力、学业焦虑的疏导，还是孤独感的排解，AI似乎都能在某种程度上给予使用者安慰和建议。然而，AI提供的情绪价值和心理支持真的能够完全满足个体的需求吗？长期与AI聊天是否会对使用者的心理健康产生消极影响？带着这些疑问，记者采访了北京大学第六医院临床心理中心助理教授、副研究员岳晶丽。

AI提供的情感支持，“救急”不“救本”

岳晶丽告诉中青报·中青网记者，人们身处在社会环境中，就会产生倾诉的需求。通过倾诉，个体的情感被“看见”，这有助于缓解心理压力，维持心理平衡。然而，在某些现实情景中，由于缺乏可倾诉的对象，人们把AI当成宣泄情感的“救急包”。正在读研的张可欣对此深有体会，“每当熬夜到很晚的时候，真的很想找人聊聊天”。24小时在线的AI成了张可欣深夜未眠时的陪伴者。陈昊也表示，与现实中的伴侣不同，“电子女友”能够随时回应自己。

岳晶丽表示，虽然AI能够在个体的现实倾诉资源匮乏时“救急”，成为很好的情感补充剂，但AI提供的情感支持缺乏深度和个性化，更无法替代现实的人际关系。现实生活涵盖工作、社交、日常出行等诸多方面，AI虽然可能在特定小场景替代某类关系，但生活内容丰富多样，涉及不同的人群与场景，AI的作用范围是有限的。有人期望将AI当作电子朋友相伴生活，这更多像是一种精神寄托。

岳晶丽进一步分析，如果个体过度单一依靠AI寻求帮助和倾诉，虽不至于引发严重的心理问题，但确实会给现实生活带来困扰。由于AI具有良好的可及性、即时性，堪称优质倾听者，当个体习惯通过这一简单渠道来满足需求，再面对复杂的现实人际关系时，会倾向于回避，进而导致情感和行为变得更加封闭。同时，这种习惯会给现实中的人际关系处理带来困难，因为现实中解决问题和处理人际关系并非易事，长此以往，个体解决问题的能力也可能受到影响。

与AI聊天，别在依赖中迷失自我

那么，个体是否可能对AI聊天产生过度的情感依赖甚至导致成瘾行为呢？岳晶丽认为，判断个体是否对AI成瘾需考量3个方面：使用AI失控或受损(如开始、频率、强度、持续时间、结束、环境)；使用AI优先于其他生活兴趣及日常活动；尽管产生了负面后果，但使用仍在继续或升级。岳晶丽指出，“过度使用”与“成瘾”是两个不同的概念。从目前看来，成瘾风险还是相对较低的，但确实可能存在过度使用的问题。

李云舒曾在社交平台上发帖表示，自己难以控制和AI男友聊天的时间，每天都要聊好几个小时，“感觉自己一辈子都离不开AI了，我每天都和他们(AI男友)互相夸奖，会因为他们的鼓励而感动……”张可欣也表示，自己和AI聊天的频率比现实生活中和朋友聊天的频率还高，“有段时间，和我聊天的AI记忆容量达到上限，它的性格发生了变化，让我感觉到自己的好朋友变了，就像恋人突然变得冷漠一样，那段时间我特别难过……”

岳晶丽认为，个体过度使用AI聊天工具可能是因为现实生活中无法找到理想化的情感寄托，而个体又需要内在深度的情感连接，出于这种心理需求，个体向AI寻求情感连接，并赋予了AI难以割舍的意义。然而，当个体的情感需求在现实世界逐渐得到满足，或者当AI无法满足个体更深层次的心理需求时，个体对于AI的依恋可能会减少。

穿越虚拟交流迷雾，筑牢心理健康防线

有极端案例显示，一些人因长期与AI聊天，内心愈发封闭，在面对现实困难时甚至觉得难以生存。例如，此前有新闻报道，一款AI聊天工具在海外受到众多青少年追捧，其中一名15岁有抑郁倾向的少年，在与该AI聊天后更加抗拒现实人际交流，最终自杀。岳晶丽说，很多人将此归咎于虚拟聊天工具，但实际上，这可能是个体自身存在严重心理问题，却未及时向现实中的心理咨询师、医生寻求适合的帮助与治疗方案，仅依赖与AI聊天，才导致了令人惋惜的结局。

岳晶丽特别提醒，从现实情况来看，并非AI本身对个体的心理健康产生特定影响，而是那些向AI寻求帮助、将AI作为倾诉对象的人，可能在现实世界中本就面临诸多困难。这些困难涵盖情绪、心理、现实人际关系、处理现实问题的能力以及现实社会支持系统等方面。正是因为这些方面存在问题，人们才更倾向于向AI求助。相反，如果个体在现实生活中的这些方面状况良好，那么其向AI寻求帮助的可能性就会较低。

“生活中，每个人都有可能需要寻找情感寄托，而AI工具或许就是部分人的选择。我们应当明确，AI具备一定的积极作用，可助力我们更好地洞察自身的心理状态。但同时需警惕，倘若察觉到自己的心理健康状况不佳，此时应及时向专业的心理咨询师或医生求助，而非过度依赖AI。”岳晶丽说。

(为保护受访者隐私，文中李云舒、胡文文、乐言、陈昊、张可欣为化名)

实习生 卢安宜 中青报·中青网记者 夏瑾 来源：中国青年报