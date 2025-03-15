针对商家跑路、退款难等 最新司法解释为“预付式消费”去痛点

一段时间以来，“先交钱后消费”的预付费消费，因为“办卡后商家跑路”“退费难找人难”等闹心事，让消费者频频陷入困境，这其中就有不少是“职业闭店人”在操盘。3月14日，最高人民法院发布预付式消费民事纠纷案件司法解释，能否为消费者去除这个痛点呢？

摄影店搞选美活动

用话术诱惑客户充值

2023年3月，宁波市民王女士接到一家名叫“盘子女人坊”的摄影机构工作人员的电话，推销门店的促销活动，称充值越多，获奖机会就越大，一等奖价值超过10万元。

在工作人员的话术诱惑下，王女士便转了5万元给门店。接下来的几天，王女士又陆续转了3万元。等到所谓的“选美活动”正式开始那一天，王女士发现，现场不仅没有奖品，甚至也没有主持人。当王女士再次联系那位工作人员要求退款时，对方以各种理由推脱拒绝见面，再后来，这位工作人员就玩起了失踪。

被害人 王女士：我是第一名，然后另外一个人说自己也是第一名。然后我们就突然意识到，我们每个人都是第一名都，需要靠线下的刷卡充值，来拿到最终的第一名。

骗取客户大额充值

恶意闭店跑路

当大家意识到遭遇诈骗后，这家摄影机构已人去楼空。警方侦查发现，这是一起由职业化“闭店”团队实施的分工明确的团伙诈骗案件，犯罪嫌疑人先在各地物色意欲转让、且未被认定实施过诈骗犯罪的店铺，与店主签订转让协议、支付部分转让费用、变更注册登记，再带领团队人员进驻被收购的店铺，在很短的时间内，完成了系列卷钱行为。最终，法院对各被告人以诈骗罪，判处十年至十年三个月不等有期徒刑，并处罚金。

预付式消费卷款跑路将受法律严惩

“职业闭店人”专门为经营不善的商家策划实施“卷款跑路方案”，从中谋取利益。此次司法解释明确：清算义务人未依法及时履行清算义务的，应依法承担责任。经营者“卷款跑路”，情节严重的将面临惩罚性赔偿甚至刑事责任。

最高人民法院民一庭副庭长 吴景丽：商家卷款跑路之后，公司董事等清算义务人应该及时进行清算，向消费者偿债，否则应当向消费者承担责任。如果是构成了欺诈的情况下，还应该承担惩罚性的赔偿责任，甚至在触犯了刑事法律的时候还应当承担刑事责任。

商场有义务审核租户资质

以防商家跑路

此外，司法解释明确：商场作为场地出租者，有审核租户资质的义务。如果商场没有尽到审核义务，商家跑路了，消费者可向有过错的商场场地出租者追责。

最高人民法院民一庭副庭长 吴景丽：比如说，课外培训机构如果没有经营资质，商场却把场地出租给它，没有尽到一个形式上的审查义务，课外培训机构收取消费者的钱款之后跑路了，此时消费者可以要求商场对它的过错，在相应的范围内承担责任。

最高人民法院发布的“预付式消费民事纠纷案件司法解释”，除了对无良商家卷款跑路的问题做了明确解释外，还对如何解决“退卡难”“举证难”的问题做了解释，目的就是引导经营者讲诚信，让消费者更有底气。

痛点一：解决“退卡难”

首先，司法解释规定，收款不退、丢卡不补等“霸王条款”应依法认定无效。针对“退卡难”问题，司法解释规定了消费者有权解除合同的情形。

最高人民法院民一庭法官 谢勇：

比如说迁店。消费者就在楼下办了一张健身卡，随时可以去，结果经营者把店迁到了20公里之外，消费者要再获得健身服务，不管是交通成本还是时间成本都显著增加，这样明显不便于消费者享受服务，这种情况下他是可以要求退卡退钱。

比如说转店。消费者就是认准张老板的手艺好，他开的店卖的食品好，去跟他办卡了，结果张老板走了，把店转给了李老板，但是消费者不喜欢李老板的口味，也可以要求退款。

再比如经营者开了一个健身店，那么这个健身店最大接纳的客人是每天100人，结果他发了500张卡，导致消费者预约不上，这种情况下消费者也可以依法请求退卡。

而对于预付式消费中，信息不对称问题突出，部分商家存在过度劝诱，甚至欺诈营销等行为。司法解释明确，消费者有权享有七日无理由退款。

痛点二：解决“转卡难”

实践中消费者经常遇到转卡难问题，比如商家规定会员卡不得转让，或者收取高额转卡手续费。如今司法解释明确，这些限制转卡的“霸王条款”无效。

最高人民法院民一庭副庭长 吴景丽：消费者把预付卡转让给他人之后，只要通知了商家，这种转让行为就是有效的。受让人不仅可以享受原消费者相应的权利，还可以要求商家进行更改名称或者密码，这样就解决了转卡难的问题。

痛点三：解决“举证难”

司法解释规定：如果经营者未与消费者订立书面预付式消费合同，对合同内容有两种以上解释的，争议发生时，应作对消费者有利的解释。此外，司法解释还规定了经营者提供证据的责任。

最高人民法院民一庭副庭长 吴景丽：比如说消费者在健身房办了一张年卡，他只消费了一半还剩下余额，但是健身房却拒绝向其退款。此时消费者诉讼到法院之后，健身房掌握着这些证据，但是健身房拒不向法院提供，此时，法院就要做出不利于对经营者的解释，来支持消费者的诉求。

事实上，为应对预付式消费中频频发生的问题，全国各地已采取多项监管措施，从立法、资金监管、信用约束等多方面构建治理体系，一起来看看各地的探索。

国家出台法规 整治“职业闭店”行为

今年2月初，国家市场监督管理总局出台《公司登记管理实施办法》，对于“职业闭店人”种种不法行为，给出了治病“良方”：规定对恶意变更法定代表人、转移资产以逃避债务的企业，可撤销其登记或备案，并对相关责任人实施3年内禁入市场的限制。该法规直指“职业闭店”产业链，切断企业通过虚假变更逃避责任的路径。

深圳：预付监管模式 有效降低商家跑路风险

为应对预付式消费中频发的“卷款跑路”问题，全国各地也纷纷采取多项监管措施。深圳等地推广数字人民币预付资金监管平台，消费者预付款存入平台后，按消费进度分阶段释放给商家，有效降低跑路风险。截至2024年12月底，深圳市累计签约数字人民币经营机构3194家，监管资金达17.13亿元，累计服务客户109.2万人次。预付式消费投诉量持续大幅下降。

首个预付式消费信用监管服务平台上线

此外，北京、甘肃等地也建立了预付式消费监管服务平台，整合多部门职责，实现发卡备案、资金流向等全链条监管。北京市石景山区作为全国首个试点，搭建的预付式消费信用监管和服务平台，将预付式消费频繁的教育、餐饮、美容美发等行业纳入重点监管，对开展预付式消费的经营企业，全部采取专用存款账户管理。其中，培训类机构资金监管比例为100%；餐饮、商超、零售、居民服务行业，预收资金超过50万元的企业，资金监管40%；托育机构预收消费者资金金额一次性超过2万元的，资金监管比例在50%以上。在石景山区“预付监管”小程序上，纳入监管的企业，必须通过该平台对外销售预付卡，销售之前，还必须与消费者签订合同。

北京市石景山区预付监管平台运维负责人 程晓磊：平台上我们强制要求商户在发卡的时候，填写行业示范合同，写清比如课时费是多少钱，餐饮卡是多少钱，赠送多少钱，包括退赔的责任，权、责、利写得都很清楚。发布出来之后，这张卡就已经是带着合同的卡了，消费者购卡的时候，也可以去先查看合同，查看合同没有问题之后，再选择购卡。

消费者可通过多种手段维护自身权益

除了构建完善的治理体系，专家也提醒消费者，办理预付卡时，务必了解商家的经营状况，并保留证据，避免产生纠纷后，因举证困难而陷入被动。除了通过法律途径，还可以通过多种手段维护自身权益。

上海融力天闻律师事务所律师 祝涵：第一个是自己直接找商家协商，在大多数情况下协商能解决大部分问题。如果商家不讲道理，协商不成功，可以通过拨打12345市长热线、12315消费者维权热线、12348法律咨询热线，利用政府的力量来增加谈判的筹码。这次最高法的司法解释，为消费者增加了很多强有力的法律武器，比如惩罚性赔偿、举证责任倒置等，都使得我们的维权更加便捷。