消费陷阱套路深？学会这几招，轻松躲开！

“原价999元，限时特惠99元”是真的优惠吗？“退款链接”是真的官方链接吗？日常生活中，消费者可能会遇到各式各样的消费陷阱，应如何躲避消费套路？遭遇消费陷阱如何维权？今天是“3·15”国际消费者权益日，一组海报为您支招，学会识别风险，守护自身权益！