情绪消费需要掌稳理性方向舵

桌上整齐排列的盲盒公仔，柜子里陈列的从网红小店带回的手作，不断更新的电子产品……这些年轻人的“心头好”，彰显着他们“花样百出”的消费喜好。在当今的市场上，很多年轻人不再仅仅关注产品的实用功能，而是更加看重商品与自己情感连接与体验的深度，情绪价值正成为他们埋单的重要驱动力。（3月12日《人民日报》海外版）

所谓情绪消费，是指通过购买能带来情绪价值的商品或服务，满足自己情绪需求的消费行为。从“好运连连”的水培四叶草、写着福字的彩色键盘贴画，到“爱因斯坦的脑子”“莫生气戒尺”等虚拟商品，再到“社交+消费”模式的沉浸式体验，近些年情绪消费品一路走俏。中国消费者协会发布的《中国消费者权益保护状况年度报告（2023）》指出，除了追求性价比之外，情绪释放将成为影响年轻一代消费者决策的重要因素。这场裹挟着感性的消费浪潮，正重塑现代商业社会的运行逻辑。

作为一种新型消费模式，情绪消费反映了年轻人更加注重自我满足和情感体验的消费趋势，不仅满足了他们精神方面的需求，也为商家带来了新的商机。也正因此，越来越多的商家开始注重场景营造和情感连接，通过打造独特的商品使用体验来吸引年轻一代的消费者。新型消费市场不仅是商品交易场所，更是情感交流和文化创造平台，具备广阔的发展前景。

然而，情绪消费在市场之手的带动下，也容易出现偏离理性之舵的不良现象。有的消费者只顾一时冲动为情绪买单而不量力消费；有的商家利用监管漏洞，有意无意泄露消费者隐私、提供不正当服务、不合理收费；有的主播在直播带货中别有用心地通过铺垫氛围诱导消费，甚至编故事卖惨煽动情绪；有的商家还通过社区“种草”、推荐算法等网络行为精准拿捏消费者。这些既严重损害消费者合法权益，也不利于情绪消费健康发展，亟待引起重视。

情绪消费偏离理性“方向舵”，既折射了监管短板，也反映了消费者理性消费观的缺失。在监管层面，需要进一步明确“情绪消费品”的边界，并且完善相关行业标准。在消费者愿为情绪买单、又不能自我控制冲动的情形下，容易出现不良商家通过制造情绪陷阱，损害消费者合法权益的情况。如何确保情绪消费在理性指导下健康发展，已是一道必答的现实命题。

确保情绪消费行稳致远，需要掌稳理性“方向舵”。首先，要建立监管“调节阀”。监管部门在科学引导规范社区“种草”、线上带货、推荐算法等网络行为的同时，还应与龙头企业、行业协会共同建立多元共治监管体系，营造与年轻人情绪消费趋势相适应的良好生态，及时查处违法行为，切实保障消费者权益。其次，要设置情感营销的商业伦理警戒线。商家应恪守诚信守法经营商业伦理，找准商业价值与社会价值的平衡点，用真诚替代套路，用品质赢得人心。最后，消费者要建立情感防火墙，主动多一分理性，少一分冲动，避免盲目跟风、冲动消费。

站在新消费时代的十字路口，我们既不能对情绪消费商品一概否定，也不能放任感性洪流冲毁理性堤坝。在本质上，情绪消费反映了年轻一代对美好生活的向往，具有文明进步的意义。只有理性的“方向舵”校准感性风帆，情绪消费这艘巨轮才能驶向更开阔的价值蓝海。