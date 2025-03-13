助脊髓损伤患者迈步行走

3月3日20时，全球首批第四例通过脑脊接口让瘫痪者重新行走的临床概念验证手术在复旦大学附属华山医院成功实施。3月4日中午，随着设备开机，脑脊打通验证成功，在人工智能辅助下，瘫痪多时的患者腿部开始自主抬动。

今年1月至2月，复旦大学类脑智能科学与技术研究院加福民团队联合复旦大学附属中山医院完成3例临床概念验证手术，严重脊髓损伤患者在两周内实现自主控腿、迈步行走。这一切，都源于加福民团队全球首创的“三合一”脑脊接口技术——在大脑内植入电极采集患者运动意图，用来驱动脊髓刺激器，作用于脊髓神经根，进而激活下肢肌肉，从而重建患者运动功能，帮助他们重获行走能力。

第一位接受该手术的患者是34岁的小林（化名）。两年前，小林不慎从离地面3米高处坠落，导致脊髓外伤后截瘫。两年来，小林和家人辗转多地求医。去年10月5日，加福民团队研发的植入式脑脊接口技术取得新进展，发布招募志愿者的消息，小林当天就报了名。今年1月8日，小林在中山医院接受手术。术后24小时内，他的左右腿便都能抬了起来。接下来的身体变化，快到以“天”计算：第三天实现脑控状态下的双下肢自主运动；第十天，在重力悬吊支撑下可通过自身运动意图自主控制双侧下肢跨步；第十四天，运动反应能力逐步提升，右腿可快速反应抬高并跨越移动的障碍物，悬吊下独立使用站立架行走可超过5米。

与通过识别脑电波指挥机械臂、遥控轮椅、鼠标等外部设备的脑机接口不同，脑脊接口要在大脑和脊髓间搭建一条“神经桥”，采集、解码脑电信号，给特定神经根进行时空电刺激，让瘫痪者重新控制自己的肢体。

为降低手术创伤、提高脑电信号采集稳定性和效率，加福民团队采用“三合一”的方法，将多台设备集合为一台脑部植入式微型设备，通过微创手术将2个直径1毫米左右的电极芯片植入运动脑区，脑部、脊髓手术一次完成，只需要4个小时左右。

据《中国脊髓损伤者生活质量及疾病负担调研报告2023版》，中国现存脊髓损伤患者374万人，每年新增脊髓损伤患者约9万人。全球有2000万脊髓损伤患者。一旦脑脊接口技术能够实现临床转化，将为众多患者和家庭推开希望之门。

《 人民日报 》（ 2025年03月13日 14 版）