3部门发文规范紧密型县域医共体信息化建设

人民网北京3月12日电 （记者乔业琼）据国家卫健委官网消息，为规范紧密型县域医共体信息化建设，充分发挥信息化手段提升紧密型县域医共体医疗服务效率和质量作用，近日国家卫生健康委办公厅、国家中医药局综合司、国家疾控局综合司联合印发《关于印发紧密型县域医共体信息化功能指引的通知》（以下简称《通知》）。

《通知》总体考虑是坚持数字健康创新、绿色、科学发展理念，依托区域全民健康信息平台，规范紧密型县域医共体信息化建设，整合医共体内各项职能和资源，优化业务服务流程，强化紧密型县域医共体数据共享，推进人工智能等新一代信息技术应用，全面提升紧密型县域医共体数字治理能力，充分发挥紧密型县域医共体的体制优势及信息化倍增效应。

《通知》分为两个部分。第一部分主要功能。包括紧密型县域医共体信息化5个方面36项功能。一是区域医疗服务协同应用，包括医学影像诊断、心电诊断、医学检验、病理诊断、远程会诊、消毒供应、医疗急救等7个资源共享中心的信息化功能。二是便民惠民服务协同应用，包括电子健康卡应用、“互联网+诊疗”服务、“互联网+慢病”协同管理、“互联网+家庭医生签约”服务、预约诊疗服务、中医智能辅诊服务、中药智能药学服务、基层缺药登记服务、居民用药监测服务等9项信息化功能。三是医疗管理服务协同应用，包括检验检查结果互认服务、合理用药审核及药事管理协同服务、医保业务协同服务、远程医学教育、县域中医药适宜技术推广等5项信息化功能。四是公共卫生服务协同应用，包括慢性病、老年健康、妇幼保健、疫苗接种、突发公共卫生事件应急处置指挥、基层医疗卫生机构和公共卫生、其他卫生等业务协同服务的7项信息化功能。五是基层医疗卫生综合管理，包括综合决策管理可视化展示和人力资源、财务、物资、药品耗材、行政、医共体绩效、医疗废弃物等统一协同管理的8项信息化功能。

第二部分建设模式。包括强化省市统筹集成部署、统一信创网络管理要求、优化系统信息协同共享、完善数据信息安全保障等4个方面，明确紧密型县域医共体信息化建设要基于省统筹全民健康信息平台，按照紧密型县域医共体业务需求，一体化推进紧密型县域医共体应用信息系统建设，建立业务整体协同服务体系，实现紧密型县域医共体业务功能应用。