吴以环：推动数字技术与体育深度融合

由人民网·人民健康主办的2025全国两会“健康中国人”系列圆桌座谈近日在北京举行。在“数字化健身设施提升人民生活幸福感”专场座谈上，全国政协委员、深圳市政协副主席、民盟深圳市委会主委吴以环结合深圳市积极推动数字技术与体育深度融合的相关实践展开分享。她认为，数字技术已成为推动全民健身和全民健康的重要力量。

吴以环委员分享道，深圳市体育场馆“一键预约”覆盖了大量的体育场馆资源，为市民提供“一键查询”“一键订场”“一键支付”“一键导航”等服务。各类惠民券的发放在刺激体育消费的同时提升了场馆使用率。据统计，深圳市经常参加体育锻炼的人口比例明显提升，运动成为市民生活新风尚。

“深圳市已累计建成200多套融合了人工智能、物联网、云计算、大数据等技术的室外智能健身器材，覆盖各大公园、社区、产业园区和大学校园。”吴以环委员介绍说。市民通过手机扫码即可使用并进行体质测试，系统还会根据指标数据提供运动指导，满足不同人群的多层次健身需求，极大激发了市民健身热情。

据吴以环委员介绍，目前，5G智能跑道、智慧赛事等已在深圳逐步普及。各种活动使用智慧跑道设备，以5G物联网+无感打卡技术，将参赛者带入沉浸式专业赛氛围，打破时间和空间限制，让市民足不出户也能享受运动乐趣。吴以环委员表示，深圳作为科技创新之都，将持续推动数字技术与体育深度融合。（彭奇）