直播预告：您的肾脏还好吗？早检查 保健康

慢性肾脏病是指由多种原因引起的肾脏结构或功能异常持续超过3个月的疾病状态，主要表现为肾脏代谢、过滤及调节功能的渐进性衰退，早期症状常被忽视，因其隐匿性被称为“沉默的杀手”。3月13日是第二十个世界肾脏日，今年的主题为“您的肾脏还好吗？早检查，保健康“。大众该如何有效预防肾脏病的发生？“早检查”的意义是什么？

3月13日12:00至13:00，中国工程院院士、国家慢性肾病临床医学研究中心主任陈香美，中国人民解放军总医院肾脏病医学部副主任医师李平将做客“人民好医生”客户端直播间，与大家分享肾脏疾病防治相关的科普知识。

专家简介：

陈香美，中国工程院院士，中国人民解放军总医院主任医师、教授，肾脏疾病全国重点实验室主任，国家慢性肾病临床医学研究中心主任，国家肾脏病医疗质量控制中心主任，中国中西医结合学会会长。

李平，中国人民解放军总医院肾脏病医学部副主任医师、副教授，担任中华肾脏病学会青年学组副组长，全军青年科技英才，中国中西医结合学会肾脏疾病专业委员会秘书。

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