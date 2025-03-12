一文解锁枇杷，品味早春的清甜！

在万物复苏的早春时节，口感清甜、果香宜人的枇杷，已陆续出现在早春时令水果的货架上。如何挑选品质上乘的枇杷？如何科学享用这份早春的甜蜜？本文为您细细道来。

人民优选来了——

本期指导专家：广东省农业科学院果树研究所研究员邱继水