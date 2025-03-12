103个统筹地区已开展医保即时结算

新华社北京3月11日电（记者徐鹏航）记者11日从国家医保局获悉，截至2月底，全国共103个统筹地区开展即时结算，占统筹地区总数的26%，覆盖定点医疗机构4.37万家，定点药店6.76万家，即时结算拨付金额387.31亿元。

长期以来，“回款慢”是医药领域的老大难问题。今年1月9日，国家医保局印发《关于推进基本医保基金即时结算改革的通知》，要求各省份严格落实医保基金预付，推进即时结算。

据悉，79个统筹地区在缩短月结算时长的基础上进一步提高拨付频次，如安徽省对住院费用逐笔汇总，次日按60%的比例拨付医院；福建省厦门市采用“日报、日审、日拨”的形式，将基金拨付时限压缩至最短1个工作日。此外，部分统筹地区还探索对医疗机构进行分类确定结算时限，如河南安阳根据医疗机构绩效考核结果，分1日、3日、7日开展结算。

同时，61个统筹地区选择扩大即时结算范围，将即时结算的基金范围从基本医保基金扩大到大病保险基金或医疗救助基金。

此外，基金预付和即时结算协同赋能。截至2月底，29个省份建立预付金制度，17个省份预付基本医保基金484亿元（其中职工医保基金326亿元，居民医保基金158亿元），其他符合条件的统筹地区将于3月底前完成拨付。

国家医保局表示，即时结算增加了医疗机构现金流，缓解了医疗机构的垫资压力，为医院可持续发展赋能助力，同时推动定点医疗机构加快对医药企业回款，促进医药行业整体资金周转效率的提升。