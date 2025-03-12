药品说明书适老化改造提质扩面正当时

今年政府工作报告提出“积极应对人口老龄化”，引起全国人大代表、全国政协委员的高度关注。全国人大代表戴茵参加湖南代表团小组审议时，展示了几份特殊的药品说明书，纸张和字号比通常更大。2023年，戴茵代表提交了关于药品说明书适老化的建议，得到有关方面高度重视，当年10月，《药品说明书适老化及无障碍改革试点工作方案》发布。戴茵代表说：“期待这个‘小改革’能让老年群体感受到更多民生温度，让社会文明更进一步。”

两会代表委员在谈起药品说明书时，与几年前的心情有所不同。药品说明书经过适老化改造，已探索出了许多宝贵经验，取得了令人满意的成效。戴茵代表展示的新版药品说明书再次证实了这一点，民众对此也不乏切身感受。不仅市面上的药品说明书的字号都明显加大了，而且很多说明书对用法、用量、不良反应等关键内容进行了重点标注，有的药品说明书还推出了电子版、盲文版、音频版等版本，民众阅读起来也更加容易。

当改革行至深处，遇到的阻力和难度也会随之增加。当前市场上流通的药品不仅种类繁多、数量庞大，而且不断有新药加入，相比之下，目前完成说明书适老化改造的药品只是少数。从试点走向全面普及，只有全面提速，方能让试点成效扩大到整个药品市场。除了“字太小”的问题需要得到根本性解决之外，说明书专业术语难懂，也是影响阅读的一大障碍。对此，要在确保药品信息完整准确的基础上，运用通俗易懂的语言，重新构建说明书的内容体系。

药品说明书适老化改造既要靠前引领，也要鞭策后进。对于这项改革，绝大多数的药企都能积极响应并参与其中，但药品说明书的更新与升级需要花费较大成本，难免会有药企心存犹豫、踌躇不前。改革容不得“等等看”，更经不起“慢慢来”，为避免影响改革的整体进度，在试点取得极好成效的背景下，不妨将试点升级为全面普及，倒逼药企加快改革步伐。

更要看到，全面普及不是口头上提要求，而是要落实到具体的行动上。对此，可考虑建立“负面清单+强制标准”的约束机制，要求常用药品限期完成改造。此外，在药品审批上市环节也要强化约束，比如可将适老化改造纳入药品生产许可和上市的必备条件，督促药企按要求及时完成改造。

药品说明书适老化改造虽然取得的成效显著，但行百里者半九十。从试点到全面普及，从字体变大到内容通俗化改造，面临的难度仍然不小。由此看来，当前处于药品说明书适老化提质扩面的关键时期，只有加快推进这项改革，才能如期完成适老化改造任务，最终让每位老人都能看得清并读得懂药品说明书，进一步筑牢药品安全防线。