沈建忠委员：推动医农学科交叉融合

“在全球公共卫生挑战日益严峻的背景下，单一学科已难以应对复杂的健康安全问题。医农等学科领域的交叉融合已成为推动公共卫生事业高质量发展的重要路径。”中国工程院院士、中国农业大学教授沈建忠委员10日在接受记者采访时表示。

今年的政府工作报告提出，深入实施科教兴国战略，提升国家创新体系整体效能。坚持创新引领发展，一体推进教育发展、科技创新、人才培养，筑牢中国式现代化的基础性、战略性支撑。

沈建忠建议，打破学科壁垒，健全政策支持体系，优化人才培养模式，推动科技创新链、人才培养链与产业发展链深度融合，完善从动物健康、环境健康到人类健康的全链条防控体系。通过强化交叉学科团队建设，推动多学科、跨行业、跨部门联合攻关，聚焦从农田到餐桌的全链条，加快人畜共患病防控、细菌耐药性控制、食品安全与营养健康等领域关键技术的突破。

“同时，要统筹医药卫生、农业、环境等部门，建立人才培养与科技创新协同机制，推动高校和科研院所在课程设置、科研合作、实践教学等方面深度融合，促进医学、农学等学科体系融合发展，培养新时代公共卫生和生物安全领域的高水平复合型人才，为国家公共卫生安全和全球健康治理提供有力支撑。”沈建忠建议。