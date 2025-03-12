刘清泉委员：强化基层中医药监督执法队伍建设

11日，首都医科大学附属北京中医医院院长刘清泉委员在接受记者采访时表示，近年来，中医药事业正以前所未有的速度蓬勃发展，但中医药监督执法工作也存在缺乏具有中医药专业背景的执法人员、基层中医药监督执法队伍建设亟待强化等问题。

数据显示，2024年中医类总诊疗人次（不含村卫生室）16.6亿，相比2023年增加1.2亿人次，增长8%。中医类总出院人次5284.4万，相比2023年增加303.4万人次，增长6.1%。

“这些数据充分说明，中医药服务规模不断扩大，老百姓对中医药服务的需求显著提升。”刘清泉认为，然而，目前中医药监督执法没有单独的机构，与卫生健康监督执法共用一支队伍，具有中医药专业背景的执法人员较少。随着中医药领域新产品、新模式和新业态不断涌现，特别是社会办医、医师多点执业、互联网诊疗等迅速兴起，中医药服务监督对象、监督内容不断扩展，一些形式多样、手段隐蔽的违法违规现象仍时有发生，这在一定程度上损害了人民群众健康权益。

对此，刘清泉建议，着力充实基层中医药监督执法力量，鼓励基层设置专门的中医药监督执法科室，配备专门的中医药监督执法人员；大力提升中医药监督执法人员专业化水平，加大财政资金支持力度，开展中医药监督执法人员培训，推动培养一批高素质、专业化的中医药监督执法骨干人才；积极探索中医药监管模式创新发展，加强部门联动执法、综合执法，加快中医药监督执法信息化建设，积极利用信息化大数据和人工智能等新技术，创新中医药综合监管手段。