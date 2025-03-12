引导养老机器人产业持续健康发展

近日，国际电工委员会（IEC）正式发布由我国牵头制定的养老机器人国际标准（IEC 63310《互联家庭环境下使用的主动辅助生活机器人性能准则》）（以下简称《国际标准》），旨在为全球各类养老机器人提供更加贴合老年群体生理和行为特点的技术指引。这一标准规范的率先发布，既是国内智慧养老产业快速发展态势的集中反映，同时也是我国在机器人领域技术实力和全球影响力的综合呈现。

《国际标准》的制定实施，不仅能够加速释放人工智能等技术红利，更好满足全球老年群体个性化、多样化的养老服务需求，还能持续巩固和增强我国在人工智能国际标准体系构建上的话语权和主导权，进一步表达出我国开放合作、互利共赢的信心与决心。此次《国际标准》的编制与发布，主要依托我国近年来在大数据、人工智能和物联网等领域的技术积累，面向我国老年群体感知、体力和认知能力衰退等问题，聚焦国内互联家庭环境，从功能设计、场景交互、数据管理等多个层面将中国养老机器人技术经验转化为国际规则，这既体现了我国“科技向善”的人文关怀，同时也显示出标准规则制定权对全球养老事业发展的影响力。

《国际标准》的制定实施，能够为全球智慧养老产业的健康发展带来全新机遇，推动构建全球养老科技新生态。从产品设计视角看，《国际标准》从养老机器人的产品设计、开发制造、质量测试和产品认证等多个层面明确技术基准，这为养老机器人制造商提供了更加稳定的产品开发框架和清晰的设计目标。从企业发展视角看，《国际标准》能够全面指导企业根据老年群体日常生活和健康护理需求推进产业链和供应链等各环节的精细管理，有效提高资源配置效率和运营效率。从产业协同视角看，通过主导制定养老机器人国际标准的形式，能够加快推动中外智慧养老产业及其技术标准的兼容协调，有助于我国养老机器人产品和服务进入国际市场，提升产业国际竞争力和影响力。总之，中国主导的这一国际标准的持续创新，不仅为全球老年群体带来“智慧”福祉，更将引领推动“智慧养老”成为全球经济增长的新引擎。

总的来看，《国际标准》的制定实施，是我国在科技创新领域与养老事业发展上的一座重要里程碑。它能够进一步降低老年人护理人员的劳动投入和时间成本、减轻人口老龄化带来的社会负担和群体风险、提高老年群体生活质量和幸福感。在养老机器人产业“热发展”之时，也需要一些“冷观察”和“冷思考”，以引导养老机器人产业持续健康发展。

首先，要警惕老年人敏感信息泄露风险。事实上，养老机器人决策服务越精准、越明细，其对老年群体基本生理医疗、社交行为和兴趣偏好等隐私数据的需求也会愈发强烈。而隐私数据采集得越完整、越全面，其被窃取或暴露的可能性也就越大，老年群体遭受隐私泄露的风险也会更高。其次，要警惕老年人技术依赖风险。遵循预置的功能指令和程序规范，在不发生技术故障的前提下，养老机器人能够极大地满足老年人的照护和情感需求。但对养老机器人功能的过度依赖也有可能促使老年人对其产生“单向情感联系”，造成物理空间的社会交往与情感联系相对减弱，进而可能威胁老年人的身心健康。实际上，不论是康复机器人、护理机器人还是陪伴机器人，它们都是社会照护缺位下的应急之需，但机器人终究还是机器，它们缺乏人类与生俱来的生物属性，因而也无法从根本上体现人的情感和行为模式。再次，要警惕技术演进背景下的责任冲突。例如，当老年人因心脏病突发急需给药，但因养老机器人通信故障无法作出正确指令，由此造成的老年人生命健康权被侵犯的责任后果应该由谁承担？诸如此类人工智能的责任主体及其归属等问题目前仍存争议。

总之，《国际标准》的发布实施为解决社会养老难题提供了新的思路和方法指引，但也应看到，这一标准目前更多聚焦于养老机器人的功能性评估。面向未来，在广泛应用人工智能等先进技术的同时，既要防范技术发展和技术应用可能带来的风险，也要在技术应用过程中融入人文关怀和情感支持，才能真正实现老有颐养。当今世界正在迈入老龄化时代，世界卫生组织预测数据显示，到2050年，全球60岁以上人口将达到21亿人，其中80岁以上人口将超过4亿人。由此，如何提供更加精准、有效的养老服务，将会成为世界各国普遍面临的社会问题。此次《国际标准》的发布，充分体现了我国正以技术治理主导者、产业变革推动者和人文关怀践行者的身份，努力为全球养老服务治理贡献中国力量。

（作者：刘银喜，系南开大学周恩来政府管理学院教授、南开大学数字政府与数据治理研究中心主任）