山西：统筹促消费惠民生

“提振消费是扩大内需的一个重要方面，既能促进经济增长，也能满足人民群众对美好生活的需要。这需要坚持促消费和惠民生相结合，努力让老百姓‘能消费’‘愿消费’‘敢消费’。”3月6日，在山西代表团开放团组会议上，全国人大代表，山西省财政厅党组书记、厅长常国华回答本报记者提问时说。

常国华代表说，“能消费”是让老百姓有钱消费。一方面是多渠道增加居民收入，提升消费能力。落实好就业优先政策，统筹资金资源促进充分就业；提高最低工资标准，促进工资性收入合理增长。另一方面是多层次做好社会保障，解决群众后顾之忧。今年将适当提高退休人员基本养老金、城乡居民基础养老金、城乡居民医保财政补助、优抚对象等人员抚恤和生活补助标准。“愿消费”是让老百姓提高消费意愿。一方面是消费得好，就是增加消费供给、丰富消费场景，解决供给侧的问题。另一方面是消费得起，也就是把消费补贴政策落实到位，让老百姓得实惠。加大消费品以旧换新财政支持力度，扩大覆盖范围、提高补贴标准、简化申领流程等，引导群众尽享快享“消费升级大礼包”。“敢消费”是让老百姓东西买得放心、钱花得踏实。

常国华代表说，“我们将切实努力，促进改善民生与提振消费形成良好互动”。