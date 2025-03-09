国际最新研究：阿司匹林在小鼠实验中显示出限制癌症转移潜力

国际知名学术期刊《自然》最新发表一篇癌症研究论文称，阿司匹林或可在小鼠中增强针对癌症转移的免疫响应，这一显示出阿司匹林限制癌症转移潜力的实验研究发现，可能有助于开发有效的抗转移免疫疗法。

该论文介绍，癌症转移(癌细胞从原发灶扩散到远处器官)是全球90%癌症相关死亡的罪魁祸首。免疫系统在对抗转移中发挥重要作用，但癌细胞常能设法逃避免疫监测，其中一个手段是由血液中的血小板产生血栓素A2(TXA2)，从而抑制转移部位T细胞(一种免疫细胞)的活性。

这种抑制作用会阻碍免疫系统有效地攻击和消除转移中的癌细胞。此前，人们发现阿司匹林和转移减少有关，但确切作用机制未明。

在本项研究中，论文共同通讯作者、英国剑桥大学Rahul Roychoudhuri和同事及合作者一起在小鼠中进行实验，发现一个新的免疫抑制途径，阿司匹林可针对该途径加强小鼠的抗转移免疫能力。

他们还发现，与未经治疗的对照组相比，多种不同癌症(包括乳腺癌、黑色素瘤和结肠癌)的小鼠模型使用阿司匹林治疗后，向其他器官(如肺和肝转移)的比率较低。人们已知阿司匹林能够抑制血小板中的环氧化酶1(一种与参与炎症的酶)，并减少TXA2产生。研究发现TXA2的减少缓解了T细胞的抑制，从而加强其对抗转移癌细胞的能力。

论文作者总结说，这项研究发现表明，阿司匹林或可作为一种相对便宜、技术含量低且有效的辅助疗法，通过增强小鼠自然免疫来防止癌症转移。他们认为，未来的研究可以探索阿司匹林和其他免疫疗法的结合，进一步加强其抗转移作用。(记者 孙自法)