古茗上新果蔬汁现制饮品 持续加注新鲜赛道

惊蛰刚过，古茗全新轻体果蔬瓶正式上线。同时，古茗宣布正式发布果蔬线，产品以天然羽衣甘蓝为主调，搭配鲜果打造“可饮用的绿色能量”，为消费者提供轻盈无负担的春日鲜活选择，持续加码新鲜赛道。

近年来，随着消费者对饮食健康、新鲜食材的关注度持续提升，低卡、新鲜、轻负担的饮品成为市场新宠。古茗研发洞察了这一趋势，并针对传统果蔬汁口感生涩、营养流失的痛点，以“超级食物”羽衣甘蓝为突破口，展开了一场创新研发的探索之旅。

这款新品以羽衣甘蓝为基底，凭借1蔬5果的创新配比与工艺，不仅带来了层次丰富的口味，更蕴含了多元复合的营养。为还原最纯粹的天然风味，古茗研发精心优化加工工艺和配方比例，最大程度上保留羽衣甘蓝原有的清甜口感和独特香气。古茗采用两日一配的鲜果冷链配送体系，将洛川红富士苹果的脆甜、都乐凤梨的浓郁果香、安岳黄柠檬的清新酸爽注入这杯饮品，极大地丰富了整体风味。

值得一提的是，轻体果蔬瓶的推出，仅仅是古茗果蔬线征程的起点。2025年，古茗将在果蔬线持续深耕发力，凭借长期积累的鲜果茶研发优势，不断推陈出新，把更多健康又好喝的果蔬汁呈现在用户面前。古茗期望用一口口喝得到的鲜活口感，唤醒用户内心深处的鲜活状态，让每一个人都能从一杯果蔬汁开始，重新焕发生命的活力与新鲜感，一同开启健康、美味的生活新篇。