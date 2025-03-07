直播预告：推进健康老龄化 守护男性“生命腺”

“十四五”时期是我国从轻度老龄化进入中度老龄化的重要窗口期，60岁及以上老年人口总量将突破3亿，占比将超过20%。健康老龄化因此成为健康中国战略的重要一环，也是近年来两会代表委员广泛关注的话题。在与老年健康密切相关的疾病领域，包括前列腺癌、肾癌、膀胱癌在内的泌尿系统肿瘤发病率近年来呈上升趋势，且年增长幅度不容忽视。与此同时，泌尿系统肿瘤的死亡率也呈现上升趋势。

为积极助力健康中国建设，2025年3月8日14:00，全国人大代表、中国医学科学院肿瘤医院副院长邢念增将做客人民健康直播间，就“推进健康老龄化，守护男性‘生命腺’”相关话题进行分享，敬请关注。

嘉宾简介：

邢念增，全国人大代表，国家癌症中心/中国医学科学院肿瘤医院副院长、主任医师、博士研究生及博士后导师，国家“有突出贡献中青年专家”，“吴杨奖”获得者，中国医师协会泌尿外科医师分会会长，北京医学会泌尿外科分会候任主任委员，中华医学会泌尿外科分会委员兼副秘书长，中国抗癌学会常委，中国抗癌学会泌尿肿瘤专业委员会副主任委员兼秘书长，中国医院协会常务理事等。

擅长：泌尿系肿瘤的诊治及泌尿微创手术。