今日惊蛰 你吃梨了吗？

“惊蛰吃了梨，一年都精神”。民间素有惊蛰吃梨的习俗，‍期望远离疾病，身体健康。惊蛰吃梨有哪些好处？为此，人民网采访了浙江中医药大学附属温州中医院神经内科副主任中医师黎斌。

黎斌介绍，惊蛰天气乍暖还寒，风邪夹杂干燥之气，易伤肺津，引发咳嗽、干咳无痰或痰少而黏等症状。生梨性寒，味甘，常吃可清除体内燥热，滋润呼吸道，缓解呼吸道感染后出现的咽喉干、痒、痛、音哑及便秘、尿赤等症状。

黎斌表示，梨生食清热之力强，能直折燥热；若蒸熟食用，寒性减缓，还增添了润肺、健脾之功，适合脾胃虚寒又饱受春燥的人群。此外，保留富含纤维和多酚的梨皮食用，润燥效果更佳。他向大家介绍了以下3款适合缓解春天“上火”的鲜梨食疗方：

鲜梨贝母汤

原料：川贝粉5克，生梨1个，冰糖适量。

做法：生梨洗净切块，与川贝、冰糖一同放入碗中，隔水蒸熟服食，每日1至2次。

功效：化痰止咳，适用于痰热咳嗽。

蜂蜜蒸梨

原料：生梨1个，蜂蜜50克。

做法：生梨去皮、去核，填入蜂蜜，隔水蒸熟服食，每日早晚各1个。

功效：生津润燥，止咳化痰，适用于阴虚肺燥、久咳咽干。

百合鲜梨银耳羹

原料：生梨1个，百合5克，干银耳5克（泡发）。

做法：生梨洗净切块，与百合银耳一起炖煮至软烂后食用，每日1至2次。

功效：养阴润燥、滋阴清肺，适用于燥咳或者皮肤干燥。