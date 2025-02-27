“代跑步”不仅是跑偏了健身方向

天气回暖，“每逢佳节胖三斤”的人要开始健身减脂了。不过，如果你不想自己跑步，有人可以帮你跑。玩游戏有代练，现在，健身也有代跑步。媒体调查发现，不少平台上出现了“代跑步”的卖家：按公里数计费，躺在家里就能刷新跑步纪录。（2月26日封面新闻）

互联网发展为“代××”提供了机遇，如代买快餐、代打车、代订酒店等。“代跑步”也是“代家族”的成员之一，它让部分跑步爱好者人群在满足健身需求的同时还能通过“代跑步”赚取报酬。电商平台提供了代跑交易服务，需求者则愿意为此买单，于是渐渐形成“代跑经济”。

“代跑步”看似带来多赢局面，实则背后隐藏着诸多风险，不仅与健身初衷背道而驰，更可能触犯法律底线。哪怕运动数据再漂亮，如果不是本人的亲力亲为，那么这就是虚假数据。通过他人代跑刷出来的数据实际上也是一种造假行为，用数据来骗人骗己。

特别是近年来，多地高校陆续推出校园跑活动，旨在贯彻执行《高等学校体育工作基本标准》《国家学生体质健康标准》《“健康中国2030”规划纲要》等文件要求，加强学生身体素质、鼓励体育锻炼等。“代跑步”严重破坏了高校设立跑步打卡制度的初衷。“代跑步”不仅让学生逃避真正的锻炼，还可能因此导致体育成绩失真，对教育环境造成了极大的负面影响。

涉及造假作弊的“代跑步”现象需要及时纠偏。从小处说，这种作弊行为不利于一个人养成良好的习惯和品质，即便代跑成绩再好也于个人身心健康无意义；从大处说，这种造假或作弊行为助长了不良的社会风气，不利于加快推进社会信用体系建设，营造优良信用环境。

纠正代跑买家的作弊行为，关键要从思想上让代跑买家意识到找人代跑不如自己真正参与运动，这对自己身心健康、意志品质、行为习惯都有益。这需要舆论进行科学引导，也需要高校以及平台参与“打假”，清除这种作弊型需求的市场生存空间。

其中，高校应成为“打假”主力。有法律人士指出，情节严重的找人代跑行为，可能会受到学校处分，计入学生档案。去年，多所高校在呼吁大学生诚信跑步的同时，就公布了作弊学生的信息，还有高校取消了作弊学生体育课的考试资格。这些“打假”行动，既惩戒了涉事学生，也对其他学生有警示作用。除此之外，高校还要优化体育考核机制，减少形式化任务，进一步激发学生的运动兴趣。

值得注意的是，“代跑步”服务还有一些潜在的法律风险。一方面，找人代跑可能面临个人信息泄露风险，严重的还会影响到个人征信；另一方面，如果代跑过程中发生意外，委托方也可能会因为委托关系而承担相应的责任。无论是谁，都要意识到找人代跑潜藏的多重风险，否则就有可能因“跑”失大。

建设诚信社会需要各方共同参与，任何影响诚信的行为都要被纠正。作为代跑者，一旦发现某些委托人的需求涉及造假、作弊，就应拒绝接单，不能对不诚信行为置之不理。电商平台也应该及时下架涉假的“代跑步”服务，引导真实健康的运动方式。

总之，“代跑步”不如真运动，真正的健康不是靠数据刷出来的，而是个人付出持之以恒的努力。我们每个人都应树立健康的健身观念，积极参与体育锻炼。