惊蛰时节暖意生 调肝养肝护阳气

新华社北京3月4日电（记者田晓航）5日将迎来二十四节气中的第三个节气“惊蛰”，这也是仲春时节的开始。中医专家认为，这一时期气温回升，雨水增多，容易诱发多种疾病，人们养生防病需注重调肝养肝、顾护阳气。

中国中医科学院西苑医院老年病科主任医师刘征堂说，惊蛰节气气温波动幅度较大，容易引起感冒、流感等呼吸道疾病；春暖花开，空气中过敏原增多，易诱发过敏性鼻炎、哮喘等疾病；春季气温适宜，细菌、病毒等微生物繁殖活跃，易引起急性胃肠炎、食物中毒等消化系统疾病。

“中医认为，春属木为少阳，主升发、萌发，五脏应于肝，肝喜条达而恶抑郁。”刘征堂说，惊蛰节气需注重调肝、养肝以及顾护相对微弱稚嫩的初生之阳，若肝失条达、阳气宣发不畅，人体容易出现头晕、失眠、困顿、乏力等不适。

从中医角度来看，如何预防或应对这一时期常见的健康问题？

中国中医科学院西苑医院老年病科主治医师刘梦阳建议，适当选择养肝食物，例如，有助于滋阴平肝的菠菜，具有清热化痰、益气和胃功效的春笋；以沸水冲泡玫瑰花、陈皮、茯苓、山楂组成的疏肝健脾茶，每周3次；早睡早起，保证充足睡眠；避免过早减衣，以防受寒；适当参加散步、踏青赏花等户外活动，保持心情舒畅，切忌吵架动怒。

一些中医外治方法也能够起到养生保健作用。刘梦阳介绍，睡前“推肝经”，即从阴包穴所在的大腿内侧推至膝盖，左右各50下，可起到疏肝理气、助眠养颜之效；使用温阳罐则可扶助阳气、鼓舞气血、防病健体。