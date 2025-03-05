骑手送外卖 企业送安心（民声连麦）

【镜头】

日前，京东、美团发布消息，将逐步为外卖骑手缴纳社会保险，提高社会保障水平。

京东于3月起逐步为全职外卖骑手缴纳五险一金，美团将于今年二季度为全国范围内的全职及稳定兼职骑手缴纳社保。

新就业群体工作环境复杂，送外卖时路上车水马龙，上门提供家政服务可能面对各类未知状况，如何完善相关保障措施？

——人民网“2025年全国两会调查”参与网友*天

“您好，外卖到了！”又听到外卖骑手亲切的声音，8400万新就业群体早已与百姓民生紧紧相连。在人民网近期开展的“2025年全国两会调查”中，不少网民提出了新就业群体的权益保障问题。如何加强新就业群体权益保障？日前，记者采访了几位代表委员。

对话嘉宾：

齐为民 全国政协委员、河北省总工会常务副主席

黎 勇 全国政协委员、重庆市涪陵区委书记

袁 方 全国人大代表、安徽省马鞍山市委书记

方 燕 全国人大代表、北京金诚同达（西安）律师事务所主任

记 者：针对平台企业宣布逐步为外卖全职与稳定兼职骑手缴纳社保，有骑手担心缴纳社保会使实际收入减少。对此您怎么看？

黎 勇：骑手的担忧有一定合理性。应当多方合力、综合施策，提升外卖骑手等新就业群体对社保的信心和信任。

记 者：对于新就业群体而言，权益保障服务方面还有哪些要解决的难点？

袁 方：现实中，新就业群体与平台企业之间往往未建立标准劳动关系，一旦发生劳动纠纷，维权难度较大。同时，劳动者普遍期盼更加合理的薪酬体系、更加充分的社会保障。

方 燕：从司法保护的角度来讲，现行劳动法对劳动关系的认定难以适应新就业形态的多样性，劳动纠纷处理程序也相对繁琐、复杂。当前，有地方成立了新就业形态劳动纠纷一站式调解中心，联动多方力量帮劳动者维权，打造了“仲裁解纷+就业帮扶”全链条服务模式，有一定借鉴意义。

记 者：为继续加强新就业群体权益保障，政府部门、平台企业等各方应如何良性互动、形成合力？

黎 勇：政府部门应加快完善新就业群体社保制度；平台企业应进一步规范用工管理，保障劳动者合法权益。

袁 方：加强新就业群体权益保障需要科学设计。建议完善相关法律法规，对新就业群体的劳动用工形式、社会保险等进行明确。同时，建议完善现行社保制度。

齐为民：工会驿站的作用要发挥起来，为新就业群体解决好吃饭喝水、歇脚、充电等“关键小事”。日前，河北多地建设起智能化工会驿站，还积极开展了法律服务等志愿活动，努力让更多劳动者感受到工会“娘家人”的温暖。

（本报记者沈靖然、田先进参与采写）

《 人民日报 》（ 2025年03月05日 05 版）