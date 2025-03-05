从鲜鱼包裹看制度优势

一件小包裹，见证新活力。在吉林松原市，查干湖冰雪捕鱼吸引了八方游客前来参观，也迎来从各地雪片一样飞来的订单。以前，受限于物流，当地特产销售半径较短；如今，东北地区发往全国的快递实现当日达、次日达，查干湖的鲜鱼，也可以轻松“游进”全国大市场。

去年，我国快递业务量突破1700亿件，连续11年稳居世界第一。快递业展现的“速度与激情”，得益于日益完善的物流设施，也得益于持续发展的全国统一大市场，更折射出中国经济发展的制度优势。透过两会窗口，人们对社会主义市场经济的制度优势有了更深切的体会。

制度优势，体现在有效市场与有为政府的结合。如何让“有形之手”和“无形之手”协同发力是世界性难题，也是我国经济体制改革的核心问题。

“一张清单”见证市场准入越放越开，“一网通办”优化政府治理流程，“最多跑一次”实现政府效能提升……诸多“一”字的背后，是更加清晰的政府和市场边界，实现了既“放得活”又“管得住”。政府行为越规范，市场作用越有效，充分激发市场内生动力和创新活力。

制度优势，体现在宏观调控制度更完善、能力更高超、工具更丰富，能够根据经济形势变化灵活调整政策，从而熨平短期经济波动，增强抵御外部风险的韧性和耐力。

去年以来，面对复杂严峻形势，一揽子增量政策果断出台。针对内需不足问题，加力支持“两重”“两新”，用真金白银扩投资、促消费；针对部分企业经营困难问题，推动金融机构加大对实体经济的支持力度，助力广大经营主体爬坡过坎……一系列政策举措“致广大而尽精微”，推动中国经济持续回升向好。

春天到，再出发。2025年，我们将全面完成“十四五”规划，善于运用制度优势激发经济发展新活力，更好把制度优势转化为国家治理效能，将推动中国经济航船破浪前行，驶向更加开阔的水域。

《 人民日报 》（ 2025年03月05日 05 版）