做好有温度的城市更新（现场·委员通道）

3月4日的“委员通道”上，听到记者关于江苏扬州仁丰里城市更新项目的提问，全国政协委员、九三学社江苏省委会主委周岚说，仁丰里城市更新项目，“是政府、百姓、市场三方携手共建的结果。”

政府——一期工程实施水电气管网改造、消防能力提升和口袋公园建设；

百姓——沿线的居民和商户参与进来，带动了46户居民和62家商户的自我更新；

市场——撬动了民间投资8200多万元。

“修缮后的老建筑吸引不少创客空间、非遗文化工作室入驻，也为老城增加了500多个就业岗位。”周岚娓娓道来，“不同于新区建设，城市更新行动是对城市现有区域的改善和优化，比如老旧小区改造、老旧管网升级、社区设施配套、老旧厂区转型、历史街区保护等。”

城市更新，发展提速。北京的亮马河、上海的田子坊、广州的永庆坊、南京的小西湖、苏州的十全街……在周岚看来，这些城市更新项目，在改善老百姓生活环境的同时，拉动了城市的有效投资；在保护城市历史文脉的同时，提升了城市的竞争力。

截至目前，全国已实施超过6.6万个城市更新项目，改造25万个老旧小区，让1亿多人直接受益。

对于城市更新行动，周岚充满信心。她对记者说：“我们要做好有温度的城市更新，一切着眼于便民、利民、安民，让居民的房子更安全、百姓的生活更便利、城市的人居环境更美好。”

《 人民日报 》（ 2025年03月05日 01 版）