蔡司新一代机器人全飞秒技术中国上市 乐城先行区加速眼科医疗创新

日前，海南博鳌乐城国际医疗旅游先行区（“乐城先行区”）迎来一场眼科医疗领域的科技盛宴——蔡司新一代机器人全飞秒VISUMAX 800及微创手术技术SMILE pro中国上市庆典。

乐城先行区管理局党委书记、局长贾宁表示，乐城正通过政策与创新生态，推动国际先进医疗技术“走进来”，让中国患者“早受益”。

据介绍，此次发布的新一代机器人全飞秒VISUMAX 800以智能机器人为设计核心，搭载升级版新微创SMILE pro技术，10秒内就能完成单眼扫描。该设备不仅缩短手术时间，还通过全流程数字化系统优化操作，大幅降低医生学习门槛。自2022年依托乐城“临床急需进口”政策率先落地后，已累计为数百名患者完成手术，并于今年1月通过乐城真实世界数据辅助临床评价获批全国上市。

作为“医疗特区”，乐城先行区凭借特许药械、真实世界研究等政策，成为国际创新医疗技术进入中国的“快速通道”。贾宁介绍，截至目前，乐城引进国际创新药械超460种，惠及超10万患者。已有20款国际药械通过乐城真实世界数据辅助临床评价加速在国内上市，有3款产品通过乐城真实世界数据医保应用试点被纳入国家医保目录。“蔡司新设备的落地，是政策与产学研协同的典型成果。”

“乐城致力于打造成为全球眼科医疗创新的先行者。”贾宁透露，园区内已构建真实世界研究、医工转化、国际临床试验、投融资等四大平台，并吸引温州医科大学眼视光医院集团总院长瞿佳教授领衔的“中国眼谷”团队入驻乐城医工转化平台。“我们正在搭建一个资源集聚的生态圈，让企业、医院、专家共同推动技术迭代。通过乐城先行先试，国内医生可同步接受国际先进技术的培训。”