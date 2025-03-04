直播预告：深受肥胖困扰 微创“切”出新生

体重是评估人体健康营养状况的重要指标，随着生活品质的提高，大家越来越注重追求健康的体型管理。不少人尝试了各种减肥方法，其中，减重手术也是应对肥胖的一种方式。那么，什么样的人适合切胃减重？年龄是否会影响手术可行性？

3月5日16:00，“人民好医生”客户端邀请首都医科大学附属北京友谊医院代谢与减重科代谢中心主任张鹏做客演播室，为大家详解减重手术的相关知识，欢迎收看。

专家介绍：

张鹏，北京友谊医院代谢与减重科代谢中心主任，中国医师协会肥胖和糖尿病外科医师委员会常委，中国研究型医院学会糖尿病和肥胖外科医师委员会常委等。

擅长：糖尿病、肥胖症以及胃食管返流病的微创外科治疗；青少年及成年人的体重管理。

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