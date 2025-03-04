 惊蛰养肝正当时 养生调理这样做 

惊蛰，是二十四节气中的第三个节气，此时阳气上升，气温回暖，春雷乍动，雨水增多。中医认为，惊蛰前后人体的肝阳之气渐升，阴血相对不足，要注重顺应肝木升发之性，使自己的精神、情志、气血也如春天一般舒展畅达，生机盎然。

省酸增甘 调肝健脾

惊蛰饮食养生要以“省酸增甘”为原则，调畅肝主升发的特性，适当补益脾胃，饮食宜清淡稍温，富有营养。可食用春笋、菠菜、芹菜、山药、芋头、鸡肉、鸡蛋、牛奶等新鲜蔬菜及蛋白质丰富的食物，保证肝气疏泄，肝血充沛，同时又健脾养胃。也可以食用韭菜、洋葱、香椿等辛香的蔬菜，可升发肝气，醒脾祛湿，改善春困。

调畅情志 养护肝脏

惊蛰时节肝木旺盛，此时需特别关注情绪的调节，以避免因愤怒、焦虑等负面情绪导致肝气郁结。据中医“疏肝解郁”的原则，推荐您通过冥想、练字、赏花等方式舒缓心情，使肝气得以条达。尽量保持从容、和缓、恬静、愉悦的精神状态，做到心胸开阔，避免情绪剧烈波动，避免暴怒和忧思多郁，有利于肝气疏泄，气血调畅。

适当锻炼 生发阳气

惊蛰时节，可逐渐增加身体锻炼，不仅有利于气血的通畅，还可以改善新陈代谢，减少体内多余的脂肪赘肉。但此时锻炼不宜进行高强度的剧烈运动，避免损伤人体的阳气，如果出汗过多，毛孔腠理疏松开泄，更易受风寒而诱发感冒。建议以舒缓的运动为主，比如八段锦、太极拳、快走等。快走时可配合摩擦双手、扩展胸腹、拍打肩背等动作以助疏通气血，生发阳气。

穴位按摩 疏肝解郁

针对惊蛰节气，可通过按摩或艾灸特定穴位来调理脏腑功能。例如，足三里穴是重要的保健穴位，对健脾和胃、提高免疫力效果显著。此外，睡前揉按太冲穴（足背第一、二跖骨结合部之前凹陷处），能有效疏解肝气郁结，改善睡眠质量。涌泉穴位于脚底中央凹陷处，按摩或热水泡脚可以激发肾水，降低虚火，对于春季常见的口干咽燥、夜尿频多等症状有良好的辅助治疗作用。另外，神阙、关元、气海等腹部穴位，适当按摩或艾灸也有益于脾胃运化及全身气血畅通。

推荐三款食疗方

（1）菠菜猪肝汤

【功效】补肝养血明目。

【材料】猪肝200克，菠菜250克，淀粉适量，麻油5克，精盐、酱油、味精各适量。

【做法】将猪肝洗净切薄片，用干淀粉浆渍。将菠菜洗净切成段，根部剖成四开。将锅放在大火上，加水一大碗。等水开后，把猪肝一片片分开下锅，加入少许酱油、精盐，等锅中汤开时，再加入菠菜，等到再一次开时，加上适量味精、麻油即成。

（2）女贞子粳米粥

【功效】补肾滋阴。

【材料】女贞子10粒、梗米110克。

【做法】将女贞子洗净装入纱布袋，再将粳米洗净，放入女贞子纱袋，加水煮粥即食。

（3）滋阴清肝菊花饮

【功效】菊花归肺、肝经，具有疏风、清热、解毒之功效。

【材料】菊花适量。

【做法】开水冲泡即可。

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