科学护理 守护女性经期健康

“三八”国际妇女节前夕，宝洁护舒宝“科学护健康大课堂”于北京 “开课”，相关专家学者以及女性消费用品企业代表等相关人员齐聚，共同关注如何科学守护女性经期健康。

随着女性健康消费需求的增长，不少企业推出不同种类的女性健康产品，但不少女性难以辨别和选择适合的产品，需要进一步普及女性健康知识和科学的经期护理方式，帮助女性选择适合卫生用品，更好地助力女性健康。

首都医科大学附属北京妇产医院主任医师刘朝晖进行了主题为“科学守护女性经期健康”的分享。她说，女性私处护理方式要基于科学研究，避免因过度清洁或干预破坏自然屏障。科学护理的核心是减少外界干扰，维持私处清洁干爽。 “私处皮肤较为娇嫩且敏感，需要格外关注。私处护理要从生活中的点滴做起。”刘朝晖建议，每日用清水或低致敏的弱酸类洗剂清洁外阴，清洁后可以自然风干或者用柔软毛巾轻柔擦拭，不建议进行阴道灌洗。她强调说，女性私处有自我调节与恢复机制，无需过度干预。

经期更需要对私处更多的关注和呵护。刘朝晖说， 经期焦虑在女性中普遍存在，一般情况下，经期吃冷饮和止痛药对健康不会有影响。在选择经期卫生用品时，应选透气性好、吸收性强、穿着舒适、对外阴皮肤刺激较小的产品，每日常规清洁外阴，建议采用淋浴，避免盆浴。如出现经量过多、小腹疼痛难忍等症状，建议及时就医。

“科学护理是经期健康的关键，希望可以与社会各界共同携手，传递科学力量，共同守护女性经期健康。”刘朝晖说。

科学理性消费还需有科普教育和相关标准的支持。活动现场，中国消费品质量安全促进会秘书长马吉军介绍，在女性消费方面，中国消费品质量安全促进会在积极与行业各方携手，共同推进和提升女性卫生用品科普教育以及相关产品标准制定，为消费者提供更专业的指南和参考，也期待未来能有更多此类活动后续推进开展，让更多女性消费者获益。

宝洁公司女性护理品类品牌传播总经理王月介绍，护舒宝是与女性紧密联系的品牌，一直以来也在积极倾听女性消费者的声音，发现女性需求，护舒宝品牌始终以科学研究为基础，希望能够为女性健康提供全方位的支持。

宝洁护舒宝研发总监冯晓婕从研发角度展示和分享了在研发和设计卫生巾、安睡裤等女性经期用品时关注的女性需求。她介绍，近年来护舒宝也在积极深入产品品牌研发，从面料、设计、剪裁等多个方面开始创新，希望能为女性经期提供更全面的健康舒适守护。