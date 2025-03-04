健康致敬体育精神 鱼跃医疗与中国足协中国之队合作签约

3月2日，鱼跃医疗与中国足协中国之队在北京举行以“健康致敬体育精神”为主题的签约发布会，正式宣布鱼跃医疗成为中国足协中国之队官方合作伙伴。双方代表出席本次会议，共同见证中国足球运动健康保障体系全面升级的重要时刻。

发布会上，鱼跃医疗副总经理赵帅在致辞中说：“体育不仅是力量与速度的激情碰撞，更是人们对健康、卓越与团结精神的永恒追求。中国足球承载着亿万国人的梦想与希望，球员们所展现的拼搏与协作精神，与鱼跃医疗的价值观不谋而合。我们期待通过此次合作，将鱼跃医疗在医疗科技领域的创新成果更加深入地应用于体育健康事业，为提升运动员的健康状态与竞技水平注入强劲动力。”

中国足协副主席许基仁表示：“在国家队即将出征世预赛的关键时刻达成此次合作，充分彰显了中国足球发展的坚定信念和决心，也进一步夯实了合作双方共谋健康发展的信心。我们相信，鱼跃医疗的专业技术与创新精神，将为中国足协中国之队的医疗保障工作提供有力支持，助力运动员们更好地应对比赛中的挑战。未来，双方将携手前行，共同探索中国足球发展与医疗健康领域的深度融合之路，为体育强国与健康中国建设贡献新的力量。”

在发布会现场，鱼跃医疗向中国足协中国之队代表捐赠了鱼跃普美康自动体外除颤仪（AED）设备，并宣布后续将开展公益急救培训与健康知识普及活动，为中国之队的赛事及训练筑起一道坚实的“生命安全防线”，进一步提升赛事的安全保障水平。

鱼跃医疗设备股份有限公司副总经理荆伟分享道：“以健康致敬体育精神，正如体育精神背后所蕴含的奋斗、追求与拼搏的过程，鱼跃医疗作为一家深耕医疗器械领域27年的企业，始终秉持着这样的发展观与价值观。我们坚持‘让科技律动生命’的品牌理念，积极投身于健康、体育及其他公益事业。我们的旗下品牌鱼跃普美康救援生态系统已覆盖全球100多个国家和地区，组建的‘飞鱼救援队’为众多专业赛事提供了坚实的健康保障，包括马拉松、羽毛球、漂流公开赛、公路自行车赛等。”

“AED等医疗设备不仅在医院、赛场上发挥着救助患者和运动员的重要作用，如今越来越多的AED已经走进了百姓的日常生活。这也生动诠释了真正的体育精神远不止于赛场。”荆伟表示，此次鱼跃医疗与中国足协中国之队的官方合作，将进一步彰显竞技体育与生命健康的紧密联系。无论是运动健儿不断突破纪录的奋斗精神，还是企业科技创新推动医疗器械行业发展的责任担当，都将产生强烈的共鸣。“作为中国足球的坚定支持者与同行者，鱼跃医疗将携手社会各界，共同踏上建设体育强国与健康中国的新旅程”。