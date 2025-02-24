车厘子吃多了会中毒？想多了！

随着进口渠道增加和技术进步，车厘子的价格大幅下降，让消费者直呼实现了车厘子自由。与此同时，“吃5颗车厘子会导致氢氰酸中毒”的说法也在网上流传开来，让人不禁担心，到底还能不能愉快地吃车厘子了？最新一期的“科学”流言榜揭晓，带你一起了解真相！

每月“科学”流言榜由北京市科学技术协会、北京市委网信办、首都互联网协会指导，北京科技记者编辑协会、北京地区网站联合辟谣平台共同发布。

流言

可持续吃奥司他韦预防流感

真相：一直以来，奥司他韦被认为是抗击流感的“神药”，因此有人觉得可以持续服用奥司他韦预防流感。但，这种说法并不够严谨。

奥司他韦是常用的抗流感药物，主要是抑制病毒从被感染的细胞中释放，减少病毒扩散。患流感时服用奥司他韦通常不会耐药，但适应症把握不合理，导致药物大量使用、不合理使用，也会出现药物耐用。

奥司他韦可以用于预防流感的发生，一般是在接触流感患者48小时以内使用，每天一次，用药一周，同时要根据服用者的肾功能来调整剂量。一旦停服，预防作用就不会再持续。而整个流感季会持续几个月之久，在此期间，我们每个人都可能成为流感的密接者，让每个人都天天吃奥司他韦来预防流感，显然不现实也不靠谱。因此，不建议用长期服药这种方式来预防流感。

此外，奥司他韦是针对流感病毒的药物，对于非流感病毒感染无效。一般情况下，长期服用奥司他韦预防流感没有必要，毕竟长期服用药物，还可能会带来更多的用药安全风险。比如恶心、呕吐、精神状态改变等，都是奥司他韦可能会出现的不良反应，应该特别注意。

预防流感的好方法有很多，例如每年在流感季来临前注射流感疫苗，激活人体免疫系统对于流感的抵抗力，是能够减少发生重症流感风险的更有效手段。除此之外，积极加强运动锻炼，在人口密集的场所佩戴口罩，保持勤洗手、勤通风的健康卫生习惯，也是能够有效减少病毒传播、感染的重要防护手段。

流言

降压药需常换以免耐药

真相：有人认为降压药得经常换，一直吃同一种身体会产生耐药性。这是一个误区，实际上没必要频繁更换降压药。

选择降压药的目的，是将血压控制在合适范围，避免对靶器官造成损害，起到保护身体的作用。在服用降压药过程中，若能达到此效果，就无需为规避所谓的药物副作用而频繁换药。药物副作用可通过监测进行观察，例如部分药物可能导致脚踝浮肿，有些药物可能影响血液中肌酐的指标，这些都能被检测出来。若监测后未发现副作用，就无需频繁换药。

当然，在某些特定情况下是可以换药的。比如，有些药物不仅能降压，还有降低尿蛋白的作用，对糖尿病或心衰患者的病情控制有益，此时可遵医嘱调整用药。但对于患者自身而言，若当前服用的药物感觉良好，无副作用且血压达标，就没必要为规避所谓的副作用而频繁换药，否则不利于血压的稳定控制。

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车厘子吃多了会中毒

真相：网上流传吃5颗车厘子就会导致氢氰酸中毒，所以车厘子不能多吃。车厘子里确实含有氰化物成分，但是微乎其微，正常吃根本达不到令人中毒的含量。更关键的是，有毒物质基本都在果核里，一般人咬不开，也不会吃。

氰化物是指带有氰基的化合物，其结构由一个碳原子和一个氮原子通过叁键相连接。氰化物会抑制细胞的呼吸作用，因而对人类和动物有害。真正具有强烈毒性的氰化物有三种：氰化钠、氰化钾以及氢氰酸。

植物中的氰化物通常是以氰苷形式存在的。很多蔷薇科植物的种子里都含有氰苷，比如桃、樱桃、杏、李子等。不过，这些水果的果肉里是不含氰苷的。而且，氰苷本身是无毒的，只是当植物细胞结构被破坏时，含氰苷植物内的β-葡萄糖苷酶可水解氰苷生成有毒的氢氰酸，才可引起人类的急性中毒。

那么，樱桃核里究竟有多少氰化物呢？每克樱桃核仁中的氰苷折算为氢氰酸后大约只有几十微克，是苦杏仁的几百分之一。加上人们一般不会有意去吃樱桃核仁，因此樱桃核使人中毒的情况非常罕见。氢氰酸导致人的中毒剂量大约是每公斤体重2毫克左右，网上说吃了5颗樱桃核仁就中毒的情况，其实非常不实际。一个樱桃的核仁只有几克，换算成氢氰酸最多也不到几毫克。可以看出，樱桃核中即使有氰苷也很少，而且吃进去的氰苷也不一定能全部变成氢氰酸，导致人中毒的可能性实在太小。

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边充电边用手机会爆炸

真相：网络流传一种说法：手机不能一边充电一边使用，否则会引起爆炸。这种说法并不正确。手机一边充电一边使用通常不会导致爆炸，但在某些特殊情况下可能增加风险。

现代智能手机一般都有完善的安全机制，包括过热保护和电流调节功能，能够在正常情况下保证充电安全。充电过程中，电池本身会产生一定热量，而使用大功耗应用，比如游戏或视频通话时会让手机进一步发热。如果散热条件不好，比如手机被覆盖或置于高温环境，可能导致电池温度过高，在极端情况下会引发热失控，甚至导致冒烟或起火。此外，劣质的充电器或电池可能输出不稳定电流，增加短路风险，这是造成手机爆炸的主要原因之一。

正确操作和使用正规配件可以大大降低风险，确保手机的安全运行。为了安全，建议使用原装或符合标准的充电器，避免在充电时长时间运行高负载应用。且充电时，确保手机处于通风环境，不要覆盖或压住设备。当手机出现明显发热异常时，应立即停止充电并检查。

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加绒内衣有毒

真相：之所以出现“加绒内衣有毒说”，是有人认为加绒内衣是将内层绒毛与外层面料黏合而成的，使用的黏合剂有毒，与皮肤接触后会对人体造成伤害。其实，这些说法都没有依据。

加绒内衣的主要材质往往是天然纤维与合成纤维的结合。其中，绒毛部分多为聚酯纤维、腈纶等合成纤维，面料部分有的是合成纤维，有的是全棉、羊毛、羊绒等天然纤维。不论哪种纤维，在符合国家标准的前提下，都不会对人体健康产生危害，可以使用在内衣加工中。在服装生产中，黏合剂并不罕见，最常见的是聚氨酯类热熔胶，简写为“TPU”或“PUR”。这类热熔胶的特点是黏结强度较好，材料柔软有弹性，耐热耐水，不会分解甲醛，符合安全标准。

需要提醒的是，消费者要注意避免穿着采用“油胶”的加绒产品。聚氨酯类热熔胶价格相对较高，部分商家为了降低成本，会用有机溶剂溶解胶水后黏合面料。这种油胶复合的面料虽不含甲醛，但会存在挥发性有机溶剂残留的问题。不过，这类产品很容易辨别，因为挥发性有机溶剂有异味。消费者在选购时可以闻一闻产品，如果发现有刺鼻气味，就不要选购了。

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白菜帮上有黑点不能吃

真相：一些大白菜上会出现洗不掉的小黑点，网上流传这种白菜是不能食用的。其实不然，一般来说，叶柄处的小黑点只是不好看，对白菜的营养和味道都没什么大影响。但如果叶片出现了变质发霉而导致的黑斑，就不宜食用了。

白菜上洗不掉的小黑点是一种生理性病害，叫“白菜芝麻状斑点病”。它的形成和氮肥施用量有关系，氮肥的施用量越多，出现小黑点的可能性就越大。大白菜在生长期内受过量氮肥的影响，会导致细胞壁、细胞膜等正常结构发生变化甚至遭到破坏，影响其细胞的正常发育，在细胞壁扭曲变形处出现黑色物质，从而形成小黑点。小黑点主要集中在大白菜的叶柄表皮细胞，有些也可能发生在叶肉细胞上，使得大白菜看起来斑驳不堪，颜值下降。

此外，这些小黑点的形成还和大白菜的品种有关。生长周期短的大白菜，小黑点症状相对轻些。常见的大白菜，叶片层层包裹，最终形成一个紧实的叶球，生长周期长。

流言

吃着不咸的食物含盐量低

真相：不要以为吃起来不咸的食物含盐量就低。有些食物即便吃起来不咸，也可能含有高钠，比如鸡精、酱油、腐乳等调味品及话梅、薯片、切片面包、挂面、运动饮料等加工食品。最新版的《中国居民膳食指南》建议居民每天吃盐控制在5克以内，可真正能做到低盐饮食的人少之又少，其中有个重要原因是，隐形钠很容易让人忽略。建议大家在购买包装食品时注意配料表和营养成分表，尽量不买或少买高钠食品（钠含量＞600毫克/100克）。

同时，注意食用麻辣烫、螺蛳粉、泡面类的食物时不要喝汤，少吃蜜饯果脯等。

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血脂高的老人不能吃鸡蛋

真相：由于担心胆固醇高，吃了会让血脂更高，有些老年人将鸡蛋排除在菜单之外。其实，这是一个误区。

通常所说的血脂高，指的是胆固醇或者甘油三酯升高。之所以要控制血脂，主要是因为摄入过多胆固醇可能引发动脉粥样硬化、血管堵塞等问题。而鸡蛋的营养成分中，蛋清和蛋黄各有不同，蛋黄中主要是胆固醇，蛋清中主要是蛋白质。

对于血脂高的老人，若担心饮食对血脂的影响，可以选择只吃蛋清，不吃蛋黄，这样既能保证蛋白质摄入，又不会造成整体营养缺乏。其实，胆固醇是细胞壁的重要组成部分，比如大脑的脑细胞代谢，也需要胆固醇提供营养支持。胆固醇水平过低，会影响认知功能和记忆力。人体是一个有机整体，不能只顾其一，不顾其二。

文/本报记者 李洁