北京全年打造12大场景促消费

2025年京津冀消费季正式启动，北京市以“京彩四季 精彩消费”为总主题，聚焦“时尚·首秀京城”“漫步·游览京城”“冰雪·炫动京城”等“京彩四季”12大主题场景，打造北京国际文旅消费博览会、体育消费节、全球首发节、国际美食荟等17项精品活动，引导各类市场主体举办多项覆盖商文旅体多元领域的促消费活动，激发消费市场活力，满足多元化消费需求。

锚定消费主线各区齐发力

围绕北京消费季主线，各区纷纷发力，推出“约惠丰台·感受丰范”2025丰台消费季、石景山京西消费节等精品活动，开启区域消费热潮，为市民和游客提供更多惠民举措和更佳消费体验。

结合国潮国风热点，众多老字号、国潮品牌、外贸企业等纷纷推出系列国货潮品。近百家重点商超，结合“三·八”国际妇女节等节日热点，推出打折、满减、满额赠礼等多重优惠。围绕“寻味京城美食”活动，众多餐饮企业推出满减满赠等活动。此外，全市以旧换新政策持续实施，联动重点企业广泛参与，涵盖手机、平板、智能手表（手环）等数码产品，以及家电、汽车、电动自行车等多类商品。

引导重点商超推时尚新品

围绕中国国际时装周、北京时装周等时尚活动，引导重点商业项目集中推出时尚品牌新季新品。朝阳合生汇、朝阳大悦城等商场商圈与品牌联动，举办嘿粉儿品牌全国首展、小马宝莉万马奔腾全国首展等活动，打造时尚潮流新体验。

今年将在北京微度假目的地举办2025年“开门迎春”赏春花活动，营造“春风十里，花开有你”的迎春赏花旅游氛围。举办国际滑联世界短道速滑锦标赛、北京市越野滑雪公开赛等重点赛事活动，丰富“体育+”“冰雪+”消费体验。各区充分挖掘本区域资源特色，打造亮马河醒春启航、昌平草莓节、龙庆峡冰灯艺术节等融合类活动，一站式体验游购娱。

打造千亿规模标志性商圈

推进4个国际消费体验区建设、完成12个全市重点商圈改造提升、推出10个以上的商文旅体融合发展示范商圈……为全面贯彻中央经济工作会议精神，大力提振消费，推动北京国际消费中心城市首个建设期圆满收官，近日，北京市明确2025年度培育建设国际消费中心城市一揽子工作要点。

据市商务局介绍，围绕建设世界一流商圈商街，将有序推进王府井×西单×前门、CBD×三里屯、环球影城×大运河、丽泽×首都商务新区4个国际消费体验区建设，打造2至3个千亿规模世界级标志性商圈。完成中关村等12个全市重点商圈改造提升。打造地标性消费项目。推进北京坊二期、湾里商业综合体、新国展二三期等项目建设，加快隆福寺招商运营，加速推动王府井商圈“商业+旅游+文化+科技”深度融合。创新多元融合消费场景。推动街区、近山、亲水、演艺、赛事、夜间、数字消费场景与周边文化、旅游、体育、商业设施深度融合，累计推出10个以上的商文旅体融合发展示范商圈。织密便民消费网络。持续完善一刻钟便民生活圈评价体系，实现全市便民生活圈全覆盖。继续推动农产品批发市场建设提升，提升保障能力，做好节假日生活必需品供应保障。