大力推动消费模式绿色转型

习近平总书记高度重视绿色消费，早就提出“倡导推广绿色消费”。绿色消费是指各类消费主体在消费活动中贯彻绿色低碳理念的消费行为。党的二十大报告提出“倡导绿色消费，推动形成绿色低碳的生产方式和生活方式”，党的二十届三中全会《决定》提出“健全绿色消费激励机制”。这既是扩大内需、满足人民日益增长的美好生活需要的重要举措，也是加强生态文明建设、推动经济社会高质量发展的必要路径。

党的十八大以来，我们党积极推动消费模式绿色转型，取得积极成效。我国消费市场潜能不断释放，绿色消费活力涌动，重点消费领域绿色转型成效明显。同时也要看到，绿色消费意识不强、绿色产品供给不足和相关制度机制不健全等因素，仍然制约着绿色消费发展。推动绿色消费不是某一环节或单方面的任务，而是一个系统工程，需要消费者、企业和政府等多元主体共同参与。我们要将绿色低碳理念贯穿从生产到消费的各个环节，从多方面着力，推动生产方式和生活方式绿色化。

树立绿色消费意识，积极践行绿色生活方式。消费者是推动绿色消费的主体力量。发展绿色消费，增强绿色消费意识是前提和基础。近年来，绿色低碳的生活理念受到越来越多人的推崇，低碳环保产品和交通工具正在成为消费者的“优先选项”。要持续深入培育绿色消费意识，引导消费者深刻认识绿色消费同绿色发展的关系，增强节约意识、环保意识、生态意识。绿色低碳全民行动在培育绿色消费意识方面具有重要作用。要深入推进绿色低碳全民行动，将绿色发展理念深度融入人们日常生活，引导人们从自身点滴小事做起，节约用水用电、反对铺张浪费，积极购买使用节能环保的绿色产品；鼓励人们优先选择绿色出行方式，坚持绿色饮食、绿色居住、绿色办公等；广泛开展爱国卫生运动，组织形式多样的活动，形成崇尚生态文明的社会氛围。

加快产业结构绿色转型，加大绿色产品供给。发展绿色消费，改善供给是必要条件，因此企业也是推动绿色消费的基础力量。当前，我国绿色产品供给品种不断丰富，在很大程度上满足了人们的绿色消费需求。比如，2024年，我国新能源汽车产销同比分别增长34.4%和35.5%。但与居民快速增长的绿色消费需求相比，绿色产品有效供给依然不足。企业要把绿色发展理念落实到产品生命周期全过程，研究把握市场需求，同时立足自身优势、找准发展定位，推动产品和价值链绿色低碳转型。要加强绿色低碳技术的研发和应用，推动实现绿色产品多元化，提高供给质量，提升市场竞争力。此外，还要树立绿色营销理念，实施绿色营销策略。比如，转变传统营销方式，根据绿色产品特点抓好品牌建设和推广。

完善有利于促进绿色消费的体制机制，积极扩大绿色消费。发展绿色消费，离不开体制机制保障。要健全有利于绿色消费的政策体系和体制机制，不断完善供需两端的绿色消费激励措施，扩大绿色消费。研究推行政府绿色采购制度，健全完善配套政策，引导企业和全社会开展绿色生产和消费。加快建立统一的绿色产品标准、认证、标识体系，提高消费者的信心和满意度。还要健全绿色消费激励机制，激发消费活力。比如，加强新能源汽车、绿色智能家电等消费领域的配套设施建设和售后服务保障；运用大数据技术完善绿色产品监管机制，强化针对绿色产品的质量安全责任保障，维护绿色产品生产者和消费者的合法权益，营造良好绿色消费环境；等等。

（作者为天津理工大学马克思主义学院教授）

（本版头条文章由人民论坛杂志社组稿、人民日报社理论部编辑）

《 人民日报 》（ 2025年02月24日 09 版）