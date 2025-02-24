财税金融“组合拳”，打开消费新空间（财经眼）

扩大内需是战略之举，提振消费是重中之重。中央经济工作会议部署2025年重点任务时，把“大力提振消费、提高投资效益，全方位扩大国内需求”摆在首位。

以旧换新拉动市场销售增长、服务零售保持较快增长、交通出行类服务零售额实现两位数增长……2024年，社会消费品零售总额487895亿元，比上年增长3.5%。亮点纷呈的消费成绩单背后，财税金融发挥了重要作用。

以旧换新加力扩围，春节档电影票房连破纪录，冰雪消费正酣……新年新气象，记者走进热气腾腾的新春消费市场，看财税金融如何从供需两端持续发力，不断打开消费新空间。

提升消费意愿，支持以旧换新加力扩围

春节前夕，手机、平板、智能手表（手环）三大品类“国补”政策正式落地。上海市民陈杰立马给自己置办了“年货”：“旧手机用了5年，屏幕都裂了也没舍得换，这回‘国补’加上平台跨店满减和地区消费券，新机一下子便宜了好几百，确实划算。”

“以旧换新政策扩围以来，每天都有大量消费者进店咨询，询问能否享受补贴政策。”小米天猫事业部总经理吴茜表示。截至2月9日，天猫平台的手机、平板、智能手表整体成交环比分别增长超过41%、72%、60%。

“真金白银”的补贴迅速点燃消费热情。据商务部统计，2024年，以旧换新政策共惠及6400多万消费者，以旧换新政策带动汽车、家电、家装厨卫等产品的销售额超1.3万亿元。今年补贴政策扩围后，1月20日至2月1日，已有1470.4万名消费者申请了1886.7万件手机等数码产品购新补贴。

政策加力扩围，财政资金提供坚实保障。2024年中央向地方下达了1500亿元超长期特别国债资金，支持各地积极实施消费品以旧换新。截至2024年底，1500亿元消费品以旧换新资金已基本使用完毕。今年，中央财政已预下达消费品以旧换新首批资金810亿元。

政策加力扩围，还有金融手段来支持。随着以旧换新政策的深入实施，补贴的申领支付流程不断优化，消费体验越来越便捷。比如天猫与银联合作接入云闪付，消费者在淘宝APP内可直接领取政府补贴。同时，金融机构不断完善消费金融产品和服务，与以旧换新政策叠加发力，进一步激发消费潜能。

近日，深圳的一家汽车4S店内，市民王先生在销售人员的指导下通过微信小程序订购，并线上办理了工商银行汽车分期业务：“以旧换新补贴、分期贷款，动动手指就能快速搞定。”

快捷方便的背后，是消费金融的创新。工商银行深圳分行有关负责人介绍，针对新能源车以旧换新的情形，深圳分行提供了专属金融方案，以消费者旧车的价值作为授信参考，极大简化了贷款审批流程和所需材料。这种“汽车以旧换新+分期付款”组合方案帮助越来越多消费者降低购车门槛、提升购车体验，去年工商银行深圳分行汽车分期客户服务量同比增长15%。

“消费信贷产品与以旧换新的有机融合，能够放大政策提振消费的实际效果。”招联首席研究员董希淼表示，要进一步优化消费信贷产品体验和使用场景，让消费贷款、消费分期等产品更好嵌入以旧换新等消费活动，建议将多样化的消费分期和支付工具纳入“国补”可使用的支付范围，提升商家运营效率和消费者体验，最大化发挥“国补”对消费的拉动作用。

增强消费能力，助力消费者减负增收

“趁着多项优惠政策叠加的窗口期，赶紧来提车。”在广东广州越秀区星寰商场一家新能源车门店，市民姚锦下定决心买下看好已久的新车。姚锦算了一笔新老政策优惠账：新车零售价15万元，通过以旧换新政策可享受补贴1.5万元，通过延续实施的新能源汽车车辆购置税减免政策能节约税款1.5万元，总计节省购车成本3万元。

以旧换新等新政策发力的同时，减税降费等既有政策不断优化，持续为消费者减轻负担。

“为方便购车人办理车购税业务，我们提供了多种办税渠道，除了在办税服务厅或4S店办理之外，还可以通过电子税务局、粤税通微信小程序等方式线上办理。”国家税务总局广州市越秀区税务局总会计师吴巧伶介绍，2024年，广州市税务部门已累计办理新能源车车购税减免57.6亿元。

提升居民消费能力，不仅靠减负，更重要的还得靠增收。“尤其是要提高中低收入者的收入水平和消费能力。”中国人民大学经济学院教授王孝松认为，中低收入群体的消费受收入波动影响较大，且边际消费倾向通常相对较高，因此增加中低收入群体收入是有效提振消费的重点。

“提低”“扩中”，普惠金融正加速发力。

新年伊始，江西萍乡市上栗县杨岐乡张果佬种养专业合作社的负责人张英需要周转资金，抱着试一试的心情来到上栗县创业贷款担保中心提交贷款申请，没想到从咨询、申请到收到贷款，只用了6天时间。“而且个人贷款贴息额度提高到了30万元。”张英说，这下，扩大果园规模、多请几个老乡来干活有了“本钱”。

推广创业担保贷款、脱贫人口小额信贷，支持农民致富增收；加大小微企业、个体工商户首贷、续贷投放，助力稳就业稳收入……中国人民银行新发布的数据显示，2024年四季度末，人民币普惠小微贷款余额32.93万亿元，同比增长14.6%，增速比各项贷款高7个百分点，全年增加4.2万亿元；农户经营贷款余额10.38万亿元，同比增长12.3%。

“消费的背后是收入的支撑，收入的背后是就业的保障。”南开大学金融发展研究院院长田利辉表示，从中长期来看，财政金融要加大力度助企稳岗促就业，同时还要在养老、医疗、教育等方面施策进一步减轻居民负担，加快释放消费潜力。

优化消费结构，推动开发多元消费场景

想去东北滑雪？先来三门买装备！出发去哈尔滨之前，杭州游客赵雅静先来了趟省内游：“经常在小红书上刷到三门滑雪服的帖子，干脆过来让台州的老同学带我淘几件，这边款式很多，价格也不贵。”

亚冬会的举办，让很多年轻人领略了冰雪运动的魅力。最近，浙江台州三门，这个聚集了近300家户外用品生产企业的县城，吸引了越来越多像赵雅静这样前来购置滑雪装备的外地游客。

“冰雪经济火了，我们作为产业链的一环也跑出了‘滑雪速度’。”三门迅猛龙户外用品有限公司负责人赖晓锋指着厂区外满载的货车告诉记者，与去年同期相比，公司的滑雪服销量激增120%，新开的产线很快就满负荷运转。

赖晓锋对自家产品很自信，但同时也很清醒，随着冰雪装备产业规模不断扩大，差异化竞争压力也更大了，市场对产品科技含量、外观设计的要求越来越高。“我们需要购买大量新面料、优化滑雪服设计、开辟新的生产线，来应对当下市场需求的变化。”赖晓锋说，虽然产品卖得火热，但持续的投入让公司资金周转出现困难。

好在金融解决方案很快送上门来。三门农商银行以三门县市场监督管理局提供的名单和数据为基础，专门为当地滑雪装备产业开发了“共富·冲锋贷”金融产品，为这一类企业贷款打造“直通车”。通过实地调查和审核，三门农商银行很快就为符合贷款条件的迅猛龙公司发放了350万元生产经营贷。“有了资金支持，我们今年要建厂房扩产能，还要拓展产品线，生产帽子等滑雪配套产品，进一步满足消费者多元化的需求。”赖晓锋说。

通过为各类经营主体提供多元化服务，金融推动供给端增强与需求端的适配性，更好适应消费结构变化，满足越来越多元和快速变化的消费需求。积极支持发展首发经济、冰雪经济、银发经济等新兴消费场景外，在传统的消费领域，金融机构也不断优化细化产品和服务，灵活适配居民在居住、健康、家政等方面越来越细分的消费场景。

“现在的装修贷又方便又灵活。”因为工作调动刚在杭州安家的钱珺最近办理了浙商银行“云宅贷”业务，100万元的贷款额度可供灵活提款，还有提款优惠券减免部分利息支出，“这样就能够根据装修进度合理安排支出，也不会挤占日常消费。”

日益多元化的金融需求与日益多元化的消费需求“双向奔赴”、互相激发，共同推动实现老百姓日益增长的美好生活需要。中国人民银行数据显示，2024年四季度末，不含个人住房贷款的消费性贷款余额21.01万亿元，同比增长6.2%，全年增加1.24万亿元。

董希淼表示，要进一步用好超长期特别国债等资金，加大对汽车、住房等大宗消费的支持；财税金融应加大力度支持发展首发经济、冰雪经济、银发经济等新型消费和服务消费，并且将更多资源向潜力巨大的县域消费倾斜，覆盖更广阔的消费人群的多层次消费需求。

《 人民日报 》（ 2025年02月24日 18 版）