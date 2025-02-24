补短板扬优势大力提振消费

扩大内需是战略之举，提振消费是重中之重。中央经济工作会议提出，要“大力提振消费、提高投资效益，全方位扩大国内需求”。专家学者在接受经济日报记者采访时指出，今年应把握机遇形成合力，进一步促进居民增收、丰富产品服务供给、营造放心消费环境，实现消费的可持续发展。

消费市场活力涌动

春节消费是观察我国经济活力的一个重要窗口。

超23亿人次出行、电影票房突破95亿元、快递包裹揽投超19亿件、餐饮消费热辣滚烫……蛇年春节，从北国雪乡到南海之滨，从都市热门商圈到“奔县游”串起的街头巷尾，处处是升腾的烟火气。

春节消费火热有力提振了消费信心，为全年市场走高奠定了基础。国家信息中心经济预测部宏观经济研究室副主任邹蕴涵表示，去年以来，一系列促消费政策落地显效，消费业态加速创新，消费环境不断优化，消费市场活力持续涌动，有力支撑了经济回升向好和高质量发展。

随着消费升级步伐加快，我国在医疗、健康、旅游、职业教育、文化信息产业等服务领域的消费需求稳步扩大。去年，全国服务零售额同比增长6.2%，增速比同期商品零售额快3个百分点，成为拉动消费增长的主要动力。全国营业性演出场次增长10.9%，票房收入增长15.4%。越来越多的观众因为一场演出、一款游戏、一部影视剧而奔赴一座城。

旅游领域，特别是银发旅游成为新的增长点。近年来，老年人旅游群体逐渐成为旅游市场的重要力量，展现出强劲的增长势头和多样化的旅游需求。全国老龄委调查显示，我国每年老年人旅游人数已占到全国旅游总人数的20%以上。

国家统计局数据显示，去年我国商品零售额43.2万亿元，同比增长3.2%。限额以上零售业单位中，便利店、专业店、超市零售额保持增长态势，同比分别增长4.7%、4.2%、2.7%。

供给升级激发动能

我国在提振当前消费的同时，还从供给侧不断发力，着眼解决消费领域堵点卡点难点，实现培育壮大新型消费和稳定扩大传统消费的“双轮驱动”。

推动小众市场向主流市场转型。冰雪体育赛事对于释放消费潜力有很大的带动作用。近两年，在各类高水平赛事带动下，“跟着赛事去旅游”成为新热潮。去年11月份，国办印发《关于以冰雪运动高质量发展激发冰雪经济活力的若干意见》，以冰雪运动为引领，带动冰雪文化、冰雪装备、冰雪旅游全产业链发展，推动冰雪经济成为新增长点。

加速大众消费向满足品质型需求演变。当前，我国零售业适应消费市场变化，业态模式创新十分活跃。仓储会员店、品质化超市、社区便民商业中心、商文旅融合的购物中心、品牌集合店和连锁便利店等新业态稳步发展，电子商务、即时零售、网订店取（送）、自动售货等新模式加速成长。去年12月份，商务部等7部门联合印发的《零售业创新提升工程实施方案》提出，力争到2029年，初步形成供给丰富、布局均衡、渠道多元、服务优质、智慧便捷、绿色低碳的现代零售体系。

“乘着列车去旅游”具有一线多点、安全舒适、经济高效的特点，受到老年人群体的广泛欢迎。去年国务院发布的《关于促进服务消费高质量发展的意见》明确要求，“增开银发旅游专列，对车厢进行适老化、舒适化改造，丰富旅游线路和服务供给”。近期，商务部等9家单位发布《关于增开银发旅游列车 促进服务消费发展的行动计划》。

商务部服贸司司长孔德军表示，旅游列车产品将沿线地区“吃住行游购娱”旅游资源进行有效联接和整合，有利于丰富旅游服务供给，吸引和方便老年群体出游，有效拉动旅游列车沿线地区消费增长。

商务部研究院流通与消费研究所研究员关利欣认为，创新多元化消费场景，要以融合服务资源、丰富消费体验、挖掘情绪价值为着力点，以更高品质供给激发消费潜能。首发经济、冰雪经济、银发经济等领域通过创新推动消费需求和产业发展互促共进，满足不同消费群体的多样化需求，蕴含着丰富的消费场景和巨大的消费潜力。

持续释放政策效应

2025年“两新”政策加力扩围实施以来，分领域实施细则抓紧出台，超长期特别国债资金及时下达，推动“两新”政策在春节前落实落地。“消费品以旧换新等一系列促消费政策明显加力扩围，将对今年消费增长形成有力支撑。”邹蕴涵说。

数据显示，截至2月19日24时，全国汽车报废更新16.9万辆，超397万名消费者购买12大类家电以旧换新产品超487万台，超2671万名消费者申请手机、平板、智能手表（手环）3类数码产品购新补贴，电动自行车以旧换新64.7万台。同时，因以旧换新政策带动，相关行业保持较快增长势头，今年以来，全国报废汽车回收量同比增长约35%，新能源乘用车零售量同比增速超20%。

商务部新闻发言人何咏前表示，展望未来，我国消费市场韧性强、潜力大、活力足，回升向好的基本趋势没有改变，随着消费品以旧换新政策加力扩围，各类消费促进活动有序开展，一季度消费市场总体将继续呈现平稳增长态势。

也要看到，当前居民消费能力和消费意愿仍显不足，消费需求有待进一步提振。“提振消费需要从消费能力、消费供给、消费环境等多方面入手。”关利欣分析认为，在消费能力方面，要大力支持居民增收，促进工资性收入合理增长，拓宽财产性收入渠道；在消费供给方面，推动大宗消费更新升级的同时，顺应服务消费需求释放的趋势，扩大文化、体育、旅游等消费供给，促进服务消费提质惠民；在消费环境方面，要加快完善质量标准、信用约束、消费维权等制度，营造放心的消费环境。

邹蕴涵表示，展望2025年，随着经济回升向好势头不断巩固，我国消费增长具备的政策效应扩大、创新效应提升、收入效应增大等优势越发突出。各地各部门应把握机遇，进一步提升国内消费吸引力、加大对以旧换新重点领域监督监管，释放消费新动能。