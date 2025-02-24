全国人大代表周琳：让高水平医疗惠及更多基层群众

【代表委员履职记】

从人民中来，为人民发声。全国人大代表、广东省人民医院党委书记周琳已扎根医疗卫生行业30余年。“从医院到公卫，从公卫到医院，变的是职业身份，不变的是守护人民健康的初心与信念。”周琳时常这样提醒自己。

人大代表不仅要用赤诚之心倾听民声、凝聚建议，更要用坚定行动践行责任。2024年全国两会期间，围绕“基层、基础、基本”，以问题、目标和结果为导向，周琳提交的“关于提升基层医疗卫生人才队伍服务能力的建议”，得到了国家卫健委的积极回复，明确表示将会同相关部门指导和督促各地扎实推进相关政策措施的贯彻落实。

过去一年，周琳围绕提升基层卫生健康服务能力、加强心理健康与精神卫生工作、推进公共卫生防治等方面，聚焦典型，“解剖麻雀”，深入揭阳、茂名、韶关等粤东粤西粤北7地市开展调研。

越是深入调研，越能了解基层群众的健康需求和痛点，越会针对性地调整适宜方案。周琳表示，广东省人民医院党委坚决落实省委的具体部署。她带领医院以“三下沉”“三提升”构建一体化帮扶新模式，突出“医防融合、健教促进、技管双扶”，通过惠民义诊、科普讲座、带教交流、技术推广、设备支持、基金帮扶等一体化下乡“送健康”方式，将优质医疗资源沉到百姓身边提升群众就医获得感、沉到基层医务工作者身边提升医疗服务能力、沉到基层医疗机构提升医疗服务水平。同时，大力推进探索新型帮扶协作机制，广东省人民医院先后在河源连平、茂名电白建立省市县镇村“五级”联动医疗帮扶项目；推进互联网医院建设与“粤智助”政务机深度融合；持续开展“助力百千万，健康乡村行”系列活动，助力优质医疗资源扩容下沉，把健康中国的“愿景图”一步一步绘成“实景图”。

2024年12月，中央经济工作会议明确实施医疗卫生强基工程，2025年2月国家卫生健康委决定在全国组织实施8件为民服务实事项目，用心用情做好为民服务健康实事，让人民群众有更多的获得感、幸福感。这是给卫生健康工作加油、鼓劲之举，给民生和经济社会发展保温、供热之措。“这也是我的心之所系、情之所归，我将更加坚定信念，决心为助力‘百千万工程’、提升基层医疗服务能力倾注心血，继续扎根基层、融入基层、服务基层，做群众健康的守护者、心声的传递者，积极建言献策，让更多群众共享卫生健康事业高质量发展的丰硕成果。”周琳说。

（本报记者 雷爱侠 吴春燕）