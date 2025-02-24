城市释放户外运动经济潜能

当前，中国户外运动已进入黄金发展期，户外运动产业在体育产业中的占比接近60%，参与人数超过4亿，户外运动目的地建设成为推动中国新型城市化进程的又一着力点。近期，国家发展改革委、国家体育总局发布的《关于建设高质量户外运动目的地的指导意见》中明确提出“到2030年，建设100个左右高质量户外运动目的地”，进一步凸显了户外运动发展的战略性地位，为目的地城市提升发展品质、树立新形象带来重要机遇。一些城市可借力户外运动资源的适配利用、户外运动场地的灵活开发以及户外运动业态的多元构筑，不断培育差异化优势、凝聚城市品牌势能。

户外运动资源推动城市形象提升的路径涵盖了优势挖掘、产业增值、生态反哺及品牌溢价等环节。具体而言，城市形象提升始于对自身禀赋的精准识别与开发，并通过“体育+”强化城市功能价值，推动产业结构从传统资源依赖向绿色经济主导转型，最终借助户外运动资源实现品牌重塑。东北地区具有发展冰雪运动的显著优势，在“冰天雪地也是金山银山”的理念指引下，哈尔滨建成目前亚洲最大、冰上运动项目最全、纯体育元素的80万平方米室外公益冰场，打造了城市发展的冰雪文化“金名片”。西南地区海拔变化丰富、降水充沛，贵州六盘水深挖当地“夏凉冬雪”的独特气候与地理优势，全力打造“户外+文旅”优质旅游城市目的地，实现了从“江南煤都”到“中国凉都”的成功转型。在“绿水青山”的品质滋养下，户外运动与属地禀赋深度结合，为城市形象增添了个性化气质与标签。由此可知，通过因地制宜的方式充分盘活与利用户外运动资源，以“绿水青山”滋养城市品质，是推动城市建设的重要方式。

场地设施建设是发展户外运动的硬件基础，也是提升城市公共服务能力的重要途径，更是驱动城市经济、文化、生态多维发展的战略性引擎。在传统城市化视域下，地标性建筑和规模经济往往发挥先导作用。随着户外运动蓬勃发展，位置和功能相对分散的城市“金角银边”空间开发价值和重要性日益提升。通过科学规划山地、水域、空域等户外资源，不仅能够激活城市闲置空间与潜在禀赋，更可凭借人流的聚集、产业的融合和品牌的塑造为城市注入可持续发展新动能，形成由户外运动设施建设，到体育产业链条延伸，再到城市综合竞争力提升的发展闭环。从青岛齐鲁康体公园、太平角公园“厚植”体育功能，到重庆渔人湾码头附近的自然滩涂“变身”囊括骑行道、潮流运动场、亲子游乐场的N37桥角夜光营地，再到长沙、西安等多个城市立交桥下“生长”出的网红运动打卡地，户外运动场地设施建设通过对“金角银边”的开发利用活化城市空间，已成为支撑城市换新颜、添活力、增动能的重要力量。

在户外运动促进城市发展，塑造城市新形象的过程中，产品与服务的业态丰富化和多元化是支撑全国户外大市场良性发育的关键。如今，传统户外产业千篇一律的“装备购买+场地使用”模式正在被新兴市场活动解构和再定义，户外爱好者不再满足于目的地的单一运动功能，而是更倾向于追求深度参与户外运动的复合体验。面对需求变革，城市发展可以锚定符合自身比较优势的产品和服务供给，以错位竞争和借位合作发挥“长板效应”，实现百花齐发、美美与共的城市新生态。如成都麓客岛将冲浪、赛艇、滑雪、露营、动物农场、艺术市集等相结合，以“户外+商展”模式培育出城市体旅服务综合体典范，为成都打造“世界赛事名城”的建圈强链工作贡献了户外产业力量。户外运动产品与服务的创新变革，使目的地城市能够筑牢户外产业链的不同生态位，进而彰显其差异化形象与独特的吸引力。

（作者：白宇飞、冯珺，分别系北京体育大学管理学院教授，北京体育大学管理学院副教授）