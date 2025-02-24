“电商西进” 助推国内消费大循环

据媒体报道，新疆正式成为“包邮区”。2024年8月，全国第1000亿件快递送达新疆昌吉回族自治州昌吉市二六工镇红星村的收件人手中。如今，在帕米尔高原的广袤乡村里，在独库公路穿越的天山深处，电商西进、快递进村、满车出疆。一个“包邮区”的建成，伴随着数以亿计的脚步，书写着与时代同频的“西邮记”。

党的二十大报告提出，要坚持以推动高质量发展为主题，把实施扩大内需战略同深化供给侧结构性改革有机结合起来，增强国内大循环内生动力和可靠性。建设高效顺畅的流通体系，降低物流成本，是实现这一目标的重要保障。过去二十年，电子商务的蓬勃发展有效助力了国内消费平稳增长，促进了实体经济与数字经济深度融合，为经济高质量发展作出重大贡献。2024年，全国网上零售额增长7.2%，实物商品网上零售拉动社会消费品零售总额增长1.7个百分点，对社零增长的贡献率达到48.4%。全国快递年业务量也首次突破1500亿件，月均业务收入超过1000亿元。

西部地区长期面临物流成本高、效率低的瓶颈，成为电商“偏远地带”。随着“快递进村”“电商西进”的落地，这一局面迎来转机。2022年起，就有电商平台开启偏远地区中转集运模式，并推行包邮进村服务。2024年，国家部委出台《数字商务三年行动计划（2024—2026年）》和《关于推动农村电商高质量发展的实施意见》，诸多电商平台积极响应，相继推出特惠集运、包邮计划、多元直邮模式，乃至免除中转仓至目的地物流费用。上述举措大幅降低了西部地区的物流成本，集运模式下首重成本降幅可达70%以上。受益于此，2024年西部地区的快递业务量和业务收入占比分别提升至8.9%和10.3%，多个省份这两项指标的增速领跑全国。

“电商西进”不仅释放了西部消费潜能，更在乡村振兴和城乡融合中发挥着重要作用。一方面，电商拓展了西部消费渠道，丰富了消费选择，推动消费结构向中高端升级。数字化营销与便捷支付手段激发了西部居民的消费意愿和活力，使其成为推动消费稳增长的中坚力量。另一方面，“电商西进”畅通了工业品下乡、农产品进城的双向通道，西部农产品、手工艺品加速进入广阔市场，显著提升了农民收入和地方经济。随着“数商兴农”工程的实施，我国村级电商服务站点超15.8万个，95%的建制村实现快递服务覆盖。以电商为抓手拓展乡村土特产网络销售渠道，促进农业产业化经营品牌化发展，培育农村电商直播、社交电商等新产业新业态，成为助推“三农”高质量发展的强劲动力。2023年，全国农村网络零售额达2.5万亿元，较十年前增长13倍；农产品网络零售额达5870.3亿元，同比增长12.5%。2024年，这两项指标继续保持快速增长，分别同比上升6.4%和15.8%。

与此同时，“电商西进”也为促进东西部地区的经济协作和资源共享提供了新的平台。作为国家区域发展总体战略的重要组成部分，过去二十五年来西部大开发战略的实施有效缩小了区域间的发展差距，为推动国家整体协调发展奠定了坚实的基础。2019年《关于新时代推进西部大开发形成新格局的指导意见》颁布以后，聚焦“形成大保护、大开放、高质量发展的新格局”这一更高要求，西部地区主动服务对接国家区域重大战略，地区生产总值增速跃居四大板块之首，与东部人均产值差距显著收窄。2024年，中共中央政治局审议了《进一步推动西部大开发形成新格局的若干政策措施》，明确西部要加速数字化转型，电商平台也因此成为促进西部发展的关键力量。通过物流创新与制度协同，“电商西进”正是“政府引导—市场主导—平台协同”模式下技术赋能国内大循环的生动实践，印证了新经济地理学中运输成本塑造经济格局的核心命题。

进一步推动“电商西进”战略，充分发挥其释放西部地区消费潜能以及促进乡村振兴、城乡融合和区域协调发展的作用，应当持续加大对西部地区物流基础设施建设的投入，构建多层次、智能化物流网络。除继续完善“快递进村”的基础设施外，还要结合西部复杂地形和气候，建设满足冷链、跨境电商等需求的物流和仓储枢纽。要鼓励利用大数据、物联网等技术，提升物流的数字化智能化水平，实现降本增效。

系统提升西部农村电商人才的数字技能。“电商西进”不仅需要物流体系的“硬联通”，更依赖于数字技能的“软联通”。要加大对西部农村电商人才的培训力度，提升其电商运营、直播营销、网店管理和数字支付等技能，培养一批懂电商、爱农村的本土电商人才。同时，也要增强农村居民的数字素养与技能，消除城乡区域数字鸿沟，提升西部地区的线上消费和创业能力。

鼓励东部发达地区的电商平台、物流企业与西部地区深度合作，建立长效帮扶机制。通过在西部地区设立区域运营中心、分仓和售后服务网点等，形成东西电商的协同发展格局。通过技术、运营、人才合力“西进”，打造西部特色产品的电商供应链和品牌体系，解决产品标准化、品质溯源、包装设计等关键问题，持续提升西部发展的内生动力。

（作者：茅锐，系浙江大学中国农村发展研究院副院长）