被困电梯应如何科学自救？这份指南请收藏

近日，国家市场监督管理总局印发《2025年特种设备安全监察工作要点》，部署开展隐患整治专项行动。其中提到，要持续推进治本攻坚三年行动，重点开展电梯安全筑底等五大专项行动。

厢式电梯在为我们提供出行便利的同时，因设备故障或人为因素导致的安全事故也时有发生。近期，多地消防部门接报了居民在乘梯过程中被困的警情。

电梯突发故障致居民被困

消防及时救援

今年2月15日晚上8点，山东滨州消防救援部门接到群众报警，称某小区有8名居民在乘梯途中被困在电梯里，急需救援。消防救援人员赶到后，在小区业主的指引下，通过走应急通道抵达被困人员位置。经现场了解，此时电梯停在了9楼与10楼中间。消防员使用电梯钥匙打开电梯外门后，发现电梯内门处于紧闭状态，始终无法打开。

消防员一边安抚电梯内被困人员的情绪，一边调试控制内门的开关。经过几分钟的紧张操作，消防员终于成功打开电梯内门，将被困人员从电梯里转移出来。

类似的事故也发生在江西。今年2月9日晚上10点，赣州市全南县某小区里，一名男子乘坐电梯上升途中，电梯突发故障停在了10楼与11楼之间。消防员接到求助到场后，发现10楼电梯的外门无法打开。为避免强行开门引发的次生事故，消防员等电梯维保人员到场后，先从11楼打开电梯外门，随后利用仅有的一道缝隙，将被困人员从电梯厢中救出。经检查，被困男子身体并无大碍。

不久前，江苏泰州发生一起儿童被困电梯的事件。公共场所画面显示，一名女童独自进入电梯后，误把开门键按成了关门键，差点夹住一名随后紧跟而来的男童。就在两人的家长快要进入电梯厢时，电梯门迅速关上，女童想按开门键却为时已晚。

两名儿童无法正常打开电梯门。着急的家长赶紧叫来了消防员帮忙。此时，两名儿童被困在电梯内已超过30分钟，为尽快实施救援，消防员在电梯维保人员的配合下，利用电梯钥匙成功将电梯外门打开。

随后电梯内门也被打开，但门缝的宽度成人难以进入。消防员赶紧找来一块木板抵住门框，再引导2名被困儿童安全逃出。事后，消防员提醒家长上下电梯务必要看好孩子，尤其要避免让孩子独自乘梯。物业方面也表示，将对小区电梯进行集中检查及维护保养。

警惕乘梯不良行为埋隐患

电梯安全无小事，上上下下要注意。针对厢式电梯为何容易引发安全事故的原因，记者采访了相关行业人士。据介绍，乘梯人的不良乘梯行为通常是造成电梯事故容易发生的主要因素之一。

北京某酒店工程部经理 刘奎雨：电梯发生故障，主要是第一人为因素，客人使用不当。比如强行扒门、撞击轿厢，在电梯内蹦蹦跳跳，这些动作会对电梯的门系统跟轿厢结构造成损坏。还有就是维护保养不到位，电梯维保人员没有按规定的时间对电梯进行保养，导致出现一些潜在的问题，不能及时发现，积累成多以后会导致故障。

业内人士介绍，通常来说厢式电梯在生产出厂时，厂家都会预留多重的安全保护措施，例如为防止电梯坠落的轿厢缓冲器和防止电梯超速的限速器等。但倘若乘梯人不当操作，例如反复按电梯开关按钮甚至将所有楼层按钮通通按上一遍等行为，都会影响电梯运行程序的灵敏度，造成电梯门闭合故障，加剧乘坐的安全风险。

其中，最常见的不良乘梯行为，包括乘梯人为使电梯长期停留在固定楼层，用人体或物品阻隔电梯门关闭。

江苏扬州电梯行业协会副理事长 姚忠：我们在乘坐电梯的时候，要么就在电梯的外面，要么就是进入电梯轿厢，不要有异物阻挡。如果这样做，会对门机、开关门的部件产生破坏损坏。还会导致溜车，电梯强行关门之后运行，这个时候如果有人在这边的话，就会发生一些夹人或者说伤害事件。

业内人士提醒，电梯门通常设有光幕感应系统，如持续挡门超过20秒，电梯会启动自我保护程序而强行关门。多次出现类似情形，就会干扰电梯判断，进而导致出现电梯停运的现象。乘梯人如需搬运大件行李而长时间打开电梯门，应联系物业或电梯维保人员协助处理。

乘梯被困怎么办？

这份自救指南请收好

除了人为因素导致的电梯故障之外，业内人士介绍，温度、受潮情况、设备老化等环境因素也都是容易造成电梯安全事故发生的原因。乘梯人如果遇到电梯故障导致被困，又该如何正确应对并展开自救呢？

消防部门表示，乘梯人如遇电梯故障，应首先保持镇静，不击打电梯门，在确认电梯电源通畅的情况下，第一时间报警求助。

怀柔区消防救援支队雁栖消防站站长 陈福宁：乘梯人应迅速按下电梯内的紧急呼叫按钮，这个按钮通常与电梯值班室或物业监控中心相连，按下后能及时向外界发出求救信号，告诉他们你的被困位置和大致情况。若呼叫按钮失灵，还可以通过手机拨打119或电梯内标识的救援电话。在拨打电话时，务必清楚准确地说明被困电梯所在的具体位置，如哪栋楼、哪个单元等信息。

消防员介绍，电梯轿厢并非密闭空间，即使在停电状况下也可与外界保持空气连通，乘梯人无需担心窒息。如发现报警无效，被困者可间歇性呼救或拍打电梯门，以吸引他人注意，寻求帮助；而在等待救援的过程中，乘梯人切勿擅自采取自行爬出电梯、强行扒门或试图出入轿厢等危险行为，以免坠入井道。

若发现电梯有下坠趋势，应在确保自身安全前提下，尽快按下电梯所有楼层按钮，一旦紧急电源启动，电梯就会停止下坠。当电梯已经出现下坠，乘梯人应采取将背部和头部紧贴电梯内墙的姿势，呈一条直线，同时弯曲膝盖、提起脚跟，握住扶手或扶住电梯壁，可起到减缓冲击力的作用。

乘梯人若发现电梯运行有异常声响、抖动，或者电梯门关闭不严等情况时，应立即停止使用，并及时向物业或相关管理部门报告。