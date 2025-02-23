甲流对老年人的健康构成重大威胁。在流感高发季，老年人作为易感人群，一旦感染，健康便面临诸多威胁。

作为易感人群，老年人因年龄原因导致身体机能下降、免疫功能减弱，所以老年人一旦感染流感尤其是甲流，相比较青壮年症状可能更严重，恢复期也往往时间更长。

多种因素会导致老年人感染流感。比如生理机能衰退，免疫系统功能减弱，使得他们难以抵御流感病毒侵袭。此外，不少老人患有慢性疾病，像糖尿病、高血压、心血管疾病等，会进一步削弱身体抵抗力，增加感染风险。同时，老年人社交活动增多，出入医院、老年活动中心等人员密集场所，为病毒传播创造了机会。

根据相关研究数据，与其他年龄段相比，老年人感染流感后的症状常不典型。可能不会突发高热、剧烈头痛，取而代之的是精神萎靡、食欲不振、咳嗽或低热。这些隐匿表现极易延误病情，致使流感迅速进展，引发严重并发症，如病毒性肺炎，让肺部换气功能受损，出现呼吸困难；或诱发心脏疾病加重，引发心律失常、心力衰竭 ，严重时危及生命。因此，家属在流感高发季节，一定要格外关注家中老年人的状态。

若老年人感染流感，应及时就医。在发病48小时内使用抗流感病毒药物，能显著减轻症状、缩短病程、降低并发症风险。此外，对于感染流感并伴有慢性病的老年人，尤其是心脑血管类慢性病的老年人，在治疗期间更加需要留意，而且伴有剧烈咳嗽问题的老年人，可在医生指导下选择适合的药物进行治疗，如康缘药业的杏贝止咳颗粒等中成药。

杏贝止咳颗粒最新治疗感染后咳嗽的研究在2023年10月发表在植物医学杂志，研究证实产品对于感染后咳嗽患者疗效确切，显著改善咳嗽症状，缩短病程，缓解日间、夜间、痰粘等单项症状。安徽省流行性感冒中医药防治推荐方案(2024版)指出，风热犯卫证流感患者中，咳嗽患者推荐使用杏贝止咳颗粒。除此以外，杏贝止咳颗粒已入选《咳嗽中医诊疗专家共识意见》《全国儿童呼吸道感染中医药防治方案》等成人和儿童相关专家共识和推荐方案等。