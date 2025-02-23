这种“春季限定”美味已有人吃进急诊 紧急提醒

眼下正是春菜上新季，春笋占据了许多地方蔬菜市场里的“C位”，不少市民都会购买春笋尝鲜，但是近日在浙江，却有人因为品尝了这款“春季限定”美味，吃进了急诊室。春笋怎么吃更健康？哪些人不宜吃春笋？一文了解。

浙江省立同德医院急诊科近日接诊了两位患者，他们因过量食用春笋，出现晕厥、呕血等症状，其中一位甚至出现失血性休克。

浙江省立同德医院急诊医学科副主任 杨峥：我们询问了病史，他们发病前都进食了大量的春笋和香椿，一顿都吃了300克以上的春笋，有不同程度的晕厥、胸闷。随后我们发现了他们有黑便的情况，所以经过后来的诊断、内镜检查，确诊他们是有消化道出血的。无独有偶，杭州师范大学附属医院消化内科近日也接诊了因吃春笋引发不适的患者。

杭州师范大学附属医院消化内科 主任医师 李国栋：上个星期我们接收了一位60多岁的阿姨，胃镜做出来提示是胃的多发溃疡，考虑吃春笋以后形成了消化道的胃溃疡。

春笋含有草酸

大量食用后对胃刺激比较大

吃春笋为什么会引起身体不适，甚至是消化道出血呢？医生表示，这和食用的分量以及春笋中含有的草酸有关系。

李国栋表示，春笋是一个纤维素含量较高的食物，患者如果大量地进食了春笋以后，对胃肠道的刺激会比较明显；春笋里面还有一些草酸，对胃的刺激会比较大。尤其是有些病人既往有胃溃疡的情况，再加上春笋的刺激和季节、天气的变化等，很容易出现消化道的出血，如果出血量大是会危及生命的。春笋虽然美味，但对一些有消化道基础疾病的患者来说，应当谨慎进食。

并非人人都适宜进食春笋

春笋含有的大量粗纤维，对便秘患者有一定的帮助，但医生表示，并非人人适宜进食这款春天的美味。那么，哪些人不适宜食用春笋？

李国栋介绍，春笋对便秘的病人，它的粗纤维是有帮助的。但老年人、长期卧床的、胃肠道蠕动功能比较弱的人群，如果吃了大量春笋，进食的笋可能会在肠道里堆积。患者的胃肠道蠕动功能比较弱，可能会形成肠梗阻。所以老年患者，尤其是长期卧床的患者，千万不要一次性吃大量笋。

另外，过敏体质人群也不宜多食用春笋，否则可能加剧过敏反应，如过敏性鼻炎、荨麻疹等。

北京大学第三医院消化科 主任医师 王琨：还有一类特殊的患者由于其他疾病，比如说骨质疏松等，需要大量补充钙质，那么在进食钙的过程中和春笋同时进食，春笋里面的草酸和钙结合成为草酸钙，就会形成泌尿系的结石。

春笋怎么吃更健康安全？

医生：三个"恰当"

春笋鲜美，怎么吃才能既安全又不辜负这春天的美味呢？医生建议做到三个“恰当”。

第一，要做到恰当处理。我们在烹饪春笋之前，要把它进行焯水处理，先把春笋切块放到水里焯5到6分钟，可以去掉春笋中大量的草酸，我们在进食的时候就会比较安全。

第二，不要一次吃太多。通常一个人一顿春笋的进食量不要超过200克。

第三，要注意饮食搭配。春笋和一些含钙的食物一起食用非常容易引起结石，所以我们在吃春笋的时候，不要一直跟富含钙的食物搭配，如菠菜、海鲜和高蛋白食物。

此外，医生还提醒，春天是消化道疾病高发的季节，也是马兰头、香椿等野菜大量上市的时间段，这些春菜像春笋一样，大量食用也会对胃肠道带来负担，建议大家不要过量食用春菜。(总台记者 张芸 信任 刘浪)