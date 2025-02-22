中医专家解锁春季健康密码

随着春季的到来，如何顺应时节科学养生成为人们关注的焦点。2月14日，在国家中医药管理局举办的“基层中医药服务惠及百姓健康”主题发布会上，与会专家就春季养生要点和方法进行了深入讲解，同时针对流感高发期儿童呼吸道疾病感染防治以及老年人春季保健，提供了切实可行的健康建议，全面解锁春季健康密码。

春季阳气生发，需养肝、健脾、润燥

中国中医科学院西苑医院治未病中心主任张晋介绍，“春季与肝相应。肝藏血，主疏泄。如果肝血不足，人就会疲乏困倦；如果疏泄失调，肝气就会郁结，也有可能肝火上炎，肝气影响到脾胃。”因此在饮食方面要“省酸增甘以养脾”，也就是要健护肝脾，同时润燥，防止风燥伤身。

张晋说，春季是阳气生发的季节，中医认为“辛甘发散为阳”，辛味和甘味的食物在一起有助于春季阳气的生发，因此可选择食用辛味和甘味的食物，如香椿芽、萝卜、芥菜、荠菜等。同时要避免过度食用酸涩类的食物，以免影响肝气的升发。

针对今年冬春雨水较少，风大，容易生燥的特点，张晋推荐食用藕和马蹄。“马蹄可以清热、滋阴润燥，消食消积，也有止渴的作用。藕有生津止渴的效果，做熟后能够养血润燥，同时可以开胃解郁。藕节还有止血凉血的作用。”她同时提醒，这两种食物都偏凉，脾胃阳虚的人群要注意用量，避免过度生食。对于脾胃弱的人群，推荐吃小米粥、南瓜粥，有一定的养脾功效。

此外，还可用萝卜皮、橘皮和梨皮，加在一起制成“三皮饮”，既可以润燥消食，也有一定的行气作用和止咳效果，适合春季口干咽燥时饮用。

张晋说，春天还需要注意情志调理。如果平常容易着急生气，在春三月就更容易出现肝火上炎、肝气郁结等问题。她推荐“三花代茶饮”，用玳玳花、玫瑰花和白梅花一起泡饮，既可以疏肝解郁，还可以行气，有助于春季情绪的调整。

如果在春季体力弱，同时情绪不好，会出现肝气郁结、食欲不振的问题，这时可以选择食用玫瑰花、枸杞和蜂蜜，既可以疏肝清热明目，又可以养肝养血润燥。

除饮食外，张晋建议调整作息时间，“夜卧早起”。“晚上尽量在11点以前入睡，早晨7点以前起床，借助阳光生发阳气。”

张晋介绍，可以通过循经梳头，帮助阳气生发。“春月晨起梳头百二十下，以导郁滞。”从前发际线正中开始沿着督脉向后梳；接下来沿膀胱经两侧轮流梳，一直梳到后发际线；然后梳耳上部的足少阳胆经，这样头部的三阳经都可以梳到。梳头过程中可以着重按摩百会穴，以及百会穴前、后、左、右各一寸处的四神聪穴。百会穴有宁心安神、镇静息风、醒脑开窍、改善睡眠和健忘的作用，同时可以改善焦虑不安、头晕、头疼等。

此外，在头前方正中线和左右额肌的交叉点处，有一个小小的凹陷处，是神庭穴。按揉这个穴位有助于改善春季易出现的头晕、目眩、鼻塞，还可以改善失眠问题，按揉2分钟左右即可。

当开学季遇上流感季，中医建议家长这样做

“春天天气转暖，万物复苏，病毒和细菌也开始活跃，所以春季也是流感和传染病的流行季节。在这个季节尤其要做好个人防护，预防流感。”首都医科大学附属北京中医医院儿科主任李敏说。

全国中小学已经开学，当开学季遇上流感高发的春季，家长应该注意什么？中医对此又有何建议？

李敏说，春天乍暖还寒，昼夜温差较大，所以老话说“春捂秋冻”，春天脱棉衣要脱得晚一点，要稍微“捂一捂”，以防出现受风感冒的情况。同时，“捂”也要适度，家长要注意根据气温的变化给孩子加减衣服。

春天户外活动增多，李敏建议，外出活动要选择相对开阔的地方，比如去爬山、游园都是不错的选择。如果去博物馆等人多又相对封闭的场所，需戴上口罩。

此外，北方春天风干物燥，很多人会出现口唇干裂、咽干口渴的现象，李敏建议家长要保证孩子足够量饮水，同时要注意多吃水果和蔬菜，少吃辛辣食物和油炸食物。

李敏说，春天出现的流感和传染病都属于中医温病的范畴，常常会有发热、咽痛等风热症候，建议用一些药食同源的草药，煮水代茶饮。比如用菊花、苏叶、陈皮这三味草药煮水代茶饮，既可以疏风清热，也可以散寒，同时有和胃的作用。如果食欲不太好，还可以加炒山楂、炒麦芽；如果有明显的口干，还可以加点百合和麦冬。

李敏建议，当孩子感染呼吸道疾病时，家长要适时带孩子去医院，请医生诊断和治疗。

在保障安全的基础上，家长在家里也可以做很多工作。李敏介绍，中医治疗儿童呼吸道感染的措施有很多，既有口服中医药汤剂、中成药等内治法，也有小儿推拿、穴位贴敷、灌肠等外治法。

常用的小儿推拿手法——“头面四大法”，即开天门（从眉心推揉至前发际）、推坎宫（自眉心向眉梢方向推揉）、揉耳后高骨穴和揉太阳穴各1分钟。再按揉一窝风穴1分钟，“平肝清肺”1分钟，然后“推六腑”“清天河水”两分钟。

如果孩子大便干，可以加“推七节骨”（位于腰骶正中，命门穴至尾骨端一线）1分钟，顺时针摩腹两分钟。如果孩子咳嗽，可以“清肺经”，揉膻中穴，也可以“擦肺俞”。

此外，还可以给孩子挤痧：在孩子后背脊柱两旁的足太阳膀胱经上的肺俞、心俞、膈俞、肝俞四个穴位，用两手的食指和拇指，把孩子皮肤和肉稍微用力一挤，就会出现一个痧点，看着像一个小星星一样。挤痧能起到退热作用，而且安全，不会让皮肤受损。

如果孩子发烧、感冒、咳嗽，除采取上面这些治疗措施外，还要注意孩子的大便。中医说，“肺和大肠相表里”，就是肺热可以从大肠而出，通过排便的方式把肺热泄下来。

如果胃肠积热，也会加重肺热，因此家长一定要注意给孩子喝足量水，多给孩子吃酸甜味的水果和叶类蔬菜，也可以用青萝卜、白萝卜煮水喝，或者直接吃萝卜。

这些中医春季保健方式适合老年人

为什么有的老年人严格执行“春捂”的建议，反而容易受风寒？老年人在春季保健方面需要注意什么？

张晋解释说，很多老人因为穿衣过度而出汗，然而春季如果出汗过多，容易出现腠理疏松，反而更容易感受风寒之邪。

因此，张晋建议老年人采用“三层洋葱穿衣法”。在内层穿速干、易排汗的衣物，第二层穿保暖类的衣物，在最外层穿防风的衣物。外出时要戴帽子围巾，保护肩颈部、关节和头部。“老年人既要避免过早减少衣物，也要避免过度‘春捂’。”张晋说。

其次，张晋建议老年人适度运动并进行自我按摩。老年人通常会觉得腰疼、腿疼、肌肉不足、没有力量，可以在家里窗户旁边阳光充足的地方，练习坐式八段锦和坐式易筋经等中医传统功法，每天大约20分钟。此外也可以配合呼吸，做简单的毛巾操，既能够放松肩颈，也有利于改善呼吸功能。

针对老年人早醒早起的特点，张晋建议老年人在家里活动关节、筋骨、脚腕，拍大腿两侧外侧的胆经，有助于疏肝利胆。

老人还可以拍八虚——拍肘窝、腋窝、腹股沟和腘窝，来帮助改善体质。“经络是全身分布的，在这8个位置，腠理比较薄弱，通过拍打这些位置，可以促进经络循行，改善身体循环。”张晋解释说。

张晋同时建议老年人上午9-10点和下午2-4点，在阳光充足的时候去户外晒太阳，“这就是中医说的‘天灸’，用自然界的阳气来补充老年人的阳气不足”。

很多老年人白天睡得比较多，晚上又容易睡不着。对此，张晋建议，在睡前两个小时不要吃太多东西、喝太多水。“老年人的脾胃相对较弱，晚餐尽量吃容易消化的食物，避免加重脾胃负担而出现‘胃不和卧不安’，影响睡眠；老人容易尿频，如果睡前两小时喝水太多，也会影响睡眠。”

此外，中医认为“心主神明，心藏神”，晚上睡不好通常是因为心事太多。张晋建议老年人“睡眼先睡心”，可以选择听一些音乐，配合呼吸训练，来改善睡眠；还可以在睡前泡脚，阳虚的人可以选择艾叶、红花、伸筋草、透骨草，既温阳通络，还有改善循环的作用；经络不通、关节痛、体内有湿的人群，可以选择花椒、艾叶、桂枝，既可以祛湿通络，还可以帮助改善晚上脚冰凉、关节疼痛的问题。

中青报·中青网记者 夏瑾