当一家三口被请进会诊室，8岁的男孩壮壮仍在父亲怀里安睡。国家儿童医学中心主任、北京儿童医院院长倪鑫请家长轻轻摘掉男孩的口罩，一边细细观察他的面部症状，一边耐心为家长讲解影像检查结果。

壮壮颞下窝有肿瘤，由于肿瘤位置深，周围解剖结构复杂，先进行六周期化疗后，肿瘤无显著缓解。专家们经过讨论，建议手术切除肿瘤，再进一步放疗。

看着年轻的父亲紧张地点头，倪鑫指了指一旁的电脑：“我们的AI儿科医生也赞同这个方案。”

这是一场“AI儿科医生+多学科专家”双医并行多学科会诊。来自全国各地的10位患儿，或罹患疑难肿瘤、或难以确定病因，带着对“生”的渴望来到这里。

“我们的儿科医生还是太缺乏。”倪鑫说，“研发AI的初衷，就是要‘造出100万个儿科医生’。”

国家卫生健康委统计数据显示，截至2023年，全国3亿多儿童和青少年拥有的儿科医师数量不到21万人，每千名儿童床位数2.2张。“号难挂、假难请、队难排、大病跨省”是中国家长的“心病”，更是医改进入深水区的必答题。

就在一周前，首个AI儿科医生在北京儿童医院上岗。项目技术合作单位百川智能创始人、CEO王小川介绍，参加中国、美国等国的医师资格证考试后，AI儿科医生的得分远超合格分，医学知识掌握能力达到三级医院专家级，在近期疑难杂症会诊中与专家结论高度一致。

天津市患儿家长王先生参加完会诊后告诉记者，自己主要还是听医生的意见，但也觉得AI可以作为参考。“AI快速发展融入各行各业，是一个好的趋势，对家长们来说可能会更方便。我们相信专家，全力配合治疗。”他说。

“儿童医院日门急诊量常年保持在8000至10000人次。面对如此巨大的就诊量，AI可以提供更加个性化的辅助诊疗工具和知识后盾，保障诊疗方案的精准化和规范化。”北京儿童医院耳鼻咽喉头颈外科主任王生才说，AI儿科医生还可以有效提高分诊效率和诊断精度，帮助我们突破科研难题。

据了解，此项目还计划推广到基层医院、社区和普通家庭，实现基层医生的就地培训、居家诊疗的指导服务，有望缓解优质儿科医疗资源总量不足、分布不均等问题，最终让广大患者少跑腿、多省心、更安心。

“我们和AI医生的判断基本一致。”听着专家会诊给出的一个个结论，记者不禁发问：AI医生会取代人类医生么？

“AI无法替代的是医患之间的情感交互和临床决策中的人文关怀。”在给患儿和家长讲述病情时，倪鑫有时用鸡蛋比喻人脑，有时配合灵活的手部动作，讲的都是百姓能理解的家常话，而AI医生的诊断建议则呈现为一段段复杂的专业术语。

“下一步，AI医生会向多模态纵深发展，或许有一天，它能结合麦克风、摄像头、检验设备实现全流程看诊。”倪鑫说：“但我相信它无法替代我们，因为医学是有温度的。”

诊疗结束时，看着仍在熟睡的孩子，倪鑫拍了拍年轻父亲的肩膀说：“没问题的。”

他坚定的回答又回响在记者耳畔：“当儿科医生有了‘AI同事’，更好守护儿童生命健康！”

新华社北京2月21日电

新华社记者 顾天成