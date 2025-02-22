站不稳？动动眼找回平衡感

平衡功能是指在不同环境和情况下维持身体一定姿态的能力。一个人的平衡功能正常时，能够保持体位，在随意运动中调整姿势，以安全有效地对外来干扰作出反应。但对于平衡功能存在障碍的人来说，每走一次崎岖不平的路，或者想要轻轻地跳跃，甚至只是从椅子上起立或原地转身，都可能非常费力，甚至跌倒。

你知道吗？眼球运动在维持平衡功能中承担着非常重要的作用。

平衡是一种将身体重心保持在人的“基底支撑面”上方的能力，站立时，基底面就是人的双脚之间的空间；坐下时，基底面就是人的臀部和大腿紧挨座椅的部分。

平衡由一套复杂的感觉—运动系统来调控和维持，主要包括运动系统（肌肉和骨骼）、本体感觉和前庭系统（触觉、空间位置觉等）以及视觉。其中，视觉系统除了感知自身位置和外界环境，还通过小脑和脑干对视觉和本体感觉进行综合处理，产生对眼球运动的控制，调节“前庭眼部反射”，进而调整身体平衡姿势。因此，眼球运动在维持平衡功能中承担着非常重要的作用。

不同于人们通常所理解的“转眼珠”，眼球运动是一种人类视觉、运动和心理的复合功能。眼球运动的基本类型分为三种：注视、眼跳和追随运动。注视是将眼睛的中央凹对准某一物体，同时伴随着漂移、震颤和不随意眼动，可以使人长时间凝视一个静止物体而不出现视觉模糊，提高人类的视觉能力。眼跳的功能是改变注视点，使人需要注视的内容迅速落在视网膜上的敏感区域，但自己却不容易察觉。这两种眼动类型都常用于静态场景，而追随运动则更常用于动态场景。当人体自身也处于运动中时，眼球为了注视一个物体需要人的头部和身体同时做不同方向的运动来补偿身体运动发生的视线偏移。对于不同距离的运动物体，眼球通过集散运动来控制眼球的折射率，从而调整视线聚焦在不同远近的物体上。

依靠不同的眼球运动，结合视觉和人体运动，人类才能看到世界的上下四方、千变万化，才能弄清自己身处何方、如何行动。如何进行眼球运动训练呢？介绍几种简便易行的方法：

注视训练：在设定的视野范围内放置几个用来注视的点，点与点要大于一定的距离，以避免不自主的眼跳，根据不同需要可以采用特殊颜色、形状、纹理或文字进行标记。要求受训者在规定时间内注视某一个点，然后按口令转移至下一个点。

眼跳训练：用几个距离较近的注视点，使受训者按规定的路线转移视线，或使用一张画有多条黑色平行粗横线的细长纸带，要求受训者从第一行横线逐行向上、下，或向左、右动态跳看，直到最后一行。

集散运动：在受训者视线平面正中设置一个观察点，要求受训者盯住此点，使观察点缓慢接近其双眼正中，再慢慢离开。

追随运动：在受训者视野内设置一个观察点，要求受训者盯住此点，使此点沿水平线、垂直线、斜线等轨迹移动，反复进行，或观察点不动，设置于受训者视野某一处，要求受训者盯住此点，头颈部做上下、左右、倾斜、转头等运动。

随着研究的深入，眼球运动与平衡能力之间的关系越加被认识到，研究者对通过眼球运动改善平衡功能的康复训练方法也进行了很多有益的尝试，并发现这一训练方法尤其适用于一些神经系统疾病的患者，比如脑卒中患者，他们存在明显的姿势控制能力差、站立和坐位平衡不稳定的问题。在康复训练过程中，很多临床康复师会发现，患者在患肢肌力增强后仍有潜在的平衡风险、走路忐忑的表现。这类患者内心对平衡能力的不确定，很大程度来自其对身体姿势和空间位置的不确定，因此，对于静态环境中障碍物的快速注视训练和在身体运动中的动态追视和距离训练，能有助于患者提高运动中的自身定位，提高患者行走的信心和行动力。

还有多发性硬化患者和帕金森患者。多发性硬化疾病除了步态和平衡问题，眼球运动障碍本身就是主要症状之一。一些研究者在本体感觉康复训练中加入了眼球运动，直接对眼动能力进行训练，以期增强患者的视力和视觉分辨能力，改善患者的眼部症状。帕金森病的主要运动症状则包括震颤、肌强直、运动迟缓和姿势平衡障碍，同时也有部分患者合并视觉系统症状。眼动集散训练可以帮助患者保持分辨距离的能力，追随运动能增加头部和眼部的协调配合，使运动中的帕金森病患者减少跌倒的风险。

（作者：张光宇、刘颖，系北京协和医院康复医学科主管康复师、主任医师）