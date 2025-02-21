中医药成为守护群众健康重要力量

本报北京电（记者陈静文）日前，国家中医药管理局召开的“基层中医药服务惠及百姓健康”专题发布会上，相关负责人对该局在中医馆建设方面的经验进行了系统总结。“我们一直采取针对性更强、覆盖面更大、作用更直接、效果更明显的措施支持中医馆建设。”医政司副司长邢超说。

首先，做好顶层设计，强化部门联动。将中医馆建设融入中医药传承创新发展大局，在《关于促进中医药传承创新发展的意见》《“十四五”中医药发展规划》等党中央、国务院决策部署中统筹推进，会同多个部门先后制定实施基层中医药服务能力提升工程“十三五”“十四五”行动计划，中央转移支付累计投入70余亿元支持中医馆建设。

其次，突出中医特色，提升服务能力。制定《乡镇卫生院 社区卫生服务中心中医综合服务区（中医馆）建设指南》，确定中医馆建设基本要求；制定《社区卫生服务中心 乡镇卫生院中医馆服务能力提升建设标准》，推动中医馆内涵建设提档升级。持续加强中医药适宜技术推广，让更多群众在家门口就能够便捷地接受针灸、推拿、刮痧、拔罐等中医药适宜技术服务。

再次，注重队伍建设，扩大人才供给。会同教育部、人力资源社会保障部、国家卫生健康委印发《关于加强新时代中医药人才工作的意见》，夯实基层中医药人才队伍；印发《关于深化中医馆建设 加强中医医师配备的通知》，从扩大基层中医药人员供给、推动中医医师向基层流动、完善基层中医医师发展政策等方面促进中医馆中医医师配备。

最后，加强信息化建设，助力中医诊疗。进一步优化中医馆健康信息平台，利用大数据、人工智能等技术，为中医馆医务人员提供辅助诊断、知识查询等服务，助力基层医务人员精准高效开展中医诊疗服务。

邢超表示：“我们努力把更多的精力、人力、财力、物力投向基层，把更好的人才、技术、管理、机制引向基层，以提升群众健康水平为核心，实现工作重心下移、资源下沉，使中医药成为在基层守护群众健康的重要力量。”