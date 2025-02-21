哪吒的黑眼圈是天生的吗？

问：

在电影《哪吒之魔童闹海》中，申正道点评哪吒的黑眼圈：“一看便知你时常熬夜，生活没有规律，饮食不健康。”哪吒回答：“我黑眼圈是天生的。”黑眼圈有天生的吗？如果有，该如何消除天生黑眼圈？

答：

侯志嘉 首都医科大学附属北京同仁医院眼整形科副主任医师

黑眼圈是一种常见的眼部皮肤问题，有一定的遗传性和随机性，像哪吒这样天生就是黑眼圈是有可能的。根据成因，黑眼圈可分为色素型、血管型、结构型、混合型等不同类型。

色素型黑眼圈——由于遗传因素、日晒、卸妆不彻底以及全身疾病（如肾病）等导致色素沉着，导致眼周皮肤变暗，这种类型的黑眼圈通常呈现棕色或茶色。

血管型黑眼圈——颜色多为青紫色，这种黑眼圈是由于眼周的皮肤薄且较为透明，皮下的静脉血管显露，使眼周皮肤呈现灰暗的外观。熬夜后眼部充血，黑眼圈会更加明显。

结构型黑眼圈——这是一种假性黑眼圈。随着年龄的增长，人的下睑可能出现泪沟及眼袋，导致组织起伏，光线照到眼部时出现阴影，就会形成黑眼圈样的外观。

混合型黑眼圈——一般同时具备以上两种或三种类型的黑眼圈症状，就是混合型黑眼圈，这种黑眼圈是由多种因素共同导致的。事实上，我们生活中见到的大部分黑眼圈都是混合型黑眼圈。

怎样消除黑眼圈？

其实，不管是哪种黑眼圈，都请注意一点——不要熬夜。避免过度疲劳、保证良好睡眠、做好面部的防晒和保湿是远离黑眼圈的基础，同时，眼部冷敷、使用一些正规的褪黑美白护肤品对于减轻黑眼圈也很有帮助。

临床上，不同类型的黑眼圈，治疗方案也各有侧重：

针对色素型黑眼圈，可以通过一些美白手段来改善，如激光美白、光子嫩肤等；针对面部衰老、脂肪萎缩导致的结构型黑眼圈，可以采取一些光电疗法使下睑皮肤收紧，也可以采取自体脂肪填充、玻尿酸注射等填充泪沟，或行下睑袋手术来改善；血管型黑眼圈相对更难处理，采取自体脂肪填充可进行部分遮挡。

需要特别提醒的是，医美项目特别是眶周注射有一定风险，一定要到正规的医美机构去做。

（本报记者王美华采访整理）