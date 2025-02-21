慢性鼻炎不可盲目用药（名医讲堂）

慢性鼻炎是指在无感冒或流感的情况下，患者频繁出现鼻腔瘙痒、打喷嚏、流清水样鼻涕或鼻塞等症状，每天持续或累计时长超过1小时。慢性鼻炎的常见类型包括过敏性鼻炎、局部过敏性鼻炎、嗜酸性粒细胞增多性非过敏性鼻炎和特发性鼻炎（血管运动性鼻炎）。老年性鼻炎通常指的是老年人患有鼻炎，而非一种特殊的鼻炎类型。

随着年龄的增长，过敏性鼻炎的症状往往会减轻，许多年轻时患有过敏性鼻炎的人，步入老年后，症状可能会自然减轻，甚至不治而愈。但是，特发性鼻炎的症状可能会加重，接触冷空气、冷热交替、刺激性气味、辛辣食物、饮酒等，都可能导致鼻部症状更明显，尤其是清水涕增多。

通过过敏原检测可以诊断过敏性鼻炎。常见过敏原包括尘螨、真菌、动物皮毛、草花粉和树花粉等。常用的检测方法有皮肤点刺试验和血清过敏原特异性IgE检测。皮肤点刺试验简便、快速、成本低，但可能受主观因素影响，且有过敏反应风险，不适合严重过敏体质者。另外，老年人皮肤的反应性降低，对刺激的敏感性不如年轻时，这可能导致其在皮肤点刺试验中反应不足，进而产生不准确的假阴性结果。因此，老年患者可以选择血清过敏原特异性IgE检测，该检测方法的优点是精确度高、受外界因素干扰较小，且适用于所有患者。

当老年人患有慢性鼻炎时，除了常见的鼻痒、喷嚏、鼻塞、流涕等症状，还可能伴随其他问题。老年人的嗅觉本身就有所下降，慢性鼻炎会进一步加剧嗅觉减退。老年慢性鼻炎患者容易出现咳嗽、咳痰症状，尤其是在早晨起床后，这可能是鼻涕倒流所致。此外，由于鼻腔黏膜的湿润和加温功能减弱，老年人还可能出现鼻腔干燥、结痂、疼痛甚至偶尔涕中带血的情况。

在日常生活中，慢性鼻炎患者应注意以下几点：确保室内空气流通，保持空气清新，避免接触已知过敏原；注意保暖，防止感冒；定期使用生理盐水清洗鼻腔，保持鼻腔清洁；避免过度劳累，确保充足的睡眠；戒烟限酒，减少辛辣和油腻食物的摄入；适当进行锻炼，提高身体素质。

治疗慢性鼻炎的方法一般包括药物治疗、脱敏治疗和手术治疗。治疗慢性鼻炎的常用药物有鼻喷糖皮质激素、鼻喷或口服抗组胺药、抗白三烯类药物和胆碱能抑制剂，这些药物可以起到消炎消肿、抗过敏、缓解鼻塞和减少分泌物的作用，但需要在医生指导下合理使用。同时，慢性鼻炎患者要谨慎使用鼻腔减充血剂，如麻黄素、赛洛唑啉和羟甲唑啉等，以免因长期使用导致药物性鼻炎。脱敏治疗是一种针对过敏性鼻炎的对因治疗手段，虽然治疗时间久，但患者在治疗期间可减轻症状，减少甚至停用其他药物，治疗后效果可延续数年。若药物治疗、脱敏治疗无效或伴有严重并发症，患者可考虑手术治疗，如鼻中隔偏曲矫正、下鼻甲部分切除术、翼管神经切断术等。

（作者分别为华中科技大学同济医学院附属同济医院耳鼻咽喉头颈外科主任医师、副主任医师）

《 人民日报 》（ 2025年02月21日 19 版）