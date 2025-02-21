“一米视角”投射医学人文关怀（无影灯）

在北京清华长庚医院，儿童手术室等待区如同一个“童话世界”，儿童躺椅、毛绒玩具、小汽车、图画书等琳琅满目。有的患儿一边看着动画片，一边安静地输液。家长也被允许陪同孩子进入手术室直到完成麻醉，患儿少了术前的紧张焦虑。如今，“无哭声手术室”“无哭声医院”越来越多，成为儿童友好医院建设的生动注脚。

哭声，历来是儿童医院最常见的“背景声”。特别是手术室门口声嘶力竭的哭声，不知令多少家长心如刀绞。站在孩子的角度想想，哭声代表了紧张、焦虑、恐惧等情绪。如果医院将专业技术与人文关怀融为一体，用医者的温度融化患儿的恐惧，降低治疗过程带来的痛苦和不适，告别“哇”声一片并非不可能。打造“无哭声儿童医院”，是医学人文关怀的应有之义。

儿童健康是全民健康的基石，让孩子们健康成长关系民族未来，也是每个家庭的愿望和期盼。国家卫生健康委等6部门近日发布《关于开展儿童友好医院建设的意见》提出，秉持儿童优先理念，以儿童健康为中心，以儿童需求为导向，从儿童视角出发，为儿童提供有情感、有温度、优质、高效、安全的医疗保健服务。

儿童友好，体现在空间环境友好上。趣味化、家庭化、舒适化，是儿童友好医院的共同特点。如果医院里到处是漫画、玩具和游戏区，孩子们更容易忘记疾病的痛苦。因此，医院管理者要蹲下身来，站在孩子的“一米视角”看世界，打造便利舒适、趣味多样的就医空间，使医疗环境更符合儿童心理特点。例如，在院区内设置儿童“游戏角落”和“阅读空间”，配备饮水、就餐、零售等生活便利设施，增强医院亲和力和就医便利度；门诊区域实施适儿化改造，适当降低就诊台、采血窗口等设施高度；推动儿童病房以双人间、三人间为主，开设家长可陪护的家庭化病房，满足家长陪护需求。

儿童友好，体现在服务模式友好上。医院要提升服务品质，持续改善就医体验，切实解决儿童看病就医的急难愁盼问题。例如，结合儿童就医特点合理安排号源数量，为医患沟通预留充足时间；弹性调整门诊时间，疏解高峰时段就诊压力；优化门诊流程，鼓励“一次就诊付费一次”，减少患儿就诊等候；促进常规检查检验结果当日反馈，减少就诊挂号次数；根据患儿病情，建立分级救治流程，急危重症患儿“优先救治、后补手续”。

儿童友好，体现在保障机制友好上。医院要秉持儿童优先原则，将政策和资源优先用于儿童健康相关专科建设、人才培养和服务提供，重视学科带头人及骨干人才培养，构建科学合理的儿童医疗保健人才梯队，推动绩效工资分配向儿科倾斜。医保部门在医疗服务价格动态调整中统筹考虑儿科医疗服务价格，落实儿童专项价格政策，支持儿科诊疗服务扩大供给和健康发展。加强医务社工和志愿者队伍建设，为患儿和家长提供病房陪伴、心理疏导、精神慰藉等服务。整合社会资源增进儿童健康福祉，支持慈善机构为经济困难家庭患儿提供医疗救助和心理支持。

让更多儿童感受到医疗的温度，使其不惧病痛、热爱生命、健康成长，并把这份爱和温暖传递下去，这也许就是建设儿童友好医院的深层意义。

《 人民日报 》（ 2025年02月21日 19 版）