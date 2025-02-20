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人民优选来了

关于莲藕和藕粉，你想知道什么？

2025年02月20日08:57 来源：人民网

《哪吒2》大火之后，许多网友入手了莲藕、藕粉“周边”。关于莲藕和藕粉，你想知道什么？本期《人民优选来了》就来聊一聊它们。

编辑/设计：陈子源、周璨晨

审核专家：浙江大学生物系统工程与食品科学学院教授李莉

(责编：杨虞波罗、高雷)




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